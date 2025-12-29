林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女

出道22年，現年44歲的新加坡天王林俊傑（JJ），憑藉其音樂才華風靡亞洲，然而他的感情世界始終是個謎。儘管緋聞從未間斷，他始終保持低調極少認愛。不過今日（29日）林俊傑藉著為母親慶祝70歲大壽的機會，在IG發布溫馨家庭照，相中竟出現一位年輕女子，形同正式認愛引發熱議，而女友正是早前跟林俊傑傳緋聞的內地網紅「七七」，據台媒報導，二人年紀相差20歲。

林俊傑公開新戀情

林俊傑在IG貼文中感性寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」這段話不僅是獻給他敬愛的母親，似乎也意有所指，巧妙地呼應了他的新戀情。在為母親送上70大壽祝福的同時，他也讓這位傳聞已久的女友正式進入大眾視野。

林俊傑女友身份揭曉

照片中，除了林俊傑與父母的溫馨畫面，最引人注目的便是在林媽媽身旁，那位笑容甜美、氣質可愛的年輕女子。據悉，她就是今年初與林俊傑傳出緋聞的廣東女網紅「七七」。當時的傳聞指出她比林俊傑小了近20歲，如今在如此重要的家庭場合亮相，不僅證實了先前的爆料，更顯示了她在林俊傑心中的重要地位。

林俊傑好事將近？

「七七」此次不僅是出席林媽媽的生日宴，更是與林家兩老親密同框，此舉被外界解讀為「見家長」，似乎也代表兩人的關係已相當穩定且獲得了家人的認可。粉絲們在驚喜送上祝福的同時，也紛紛猜測，出道22年始終對感情三緘其口的林俊傑，此次罕見地公開認愛，是否意味著好事將近，下一步可能結婚！

林俊傑獨愛豐滿上圍索女

林俊傑出道以來只認戀過台灣名模陳立泠，而他的緋聞名單可說是相當精彩。從圈內女星到圈外索女，台媒曾多次捕捉到他與女性友人出遊的畫面。有趣的是，縱觀其歷任緋聞女友，外界發現了一個共通點，那就是不少都擁有火辣傲人的身材。從台灣名模陳立泠、早期的天氣女孩Yumi林采薇，到後來傳出的多位女模、網紅、甚至女粉絲，許多都以身材豐滿著稱，也讓外界一度認為這是天王的擇偶偏好。林俊傑新歡「七七」亦被指擁有好身材，看來天王品味始終如一。