Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女

影視圈
更新時間：22:45 2025-12-29 HKT
發佈時間：22:45 2025-12-29 HKT

出道22年，現年44歲的新加坡天王林俊傑（JJ），憑藉其音樂才華風靡亞洲，然而他的感情世界始終是個謎。儘管緋聞從未間斷，他始終保持低調極少認愛。不過今日（29日）林俊傑藉著為母親慶祝70歲大壽的機會，在IG發布溫馨家庭照，相中竟出現一位年輕女子，形同正式認愛引發熱議，而女友正是早前跟林俊傑傳緋聞的內地網紅「七七」，據台媒報導，二人年紀相差20歲。

林俊傑公開新戀情

林俊傑在IG貼文中感性寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」這段話不僅是獻給他敬愛的母親，似乎也意有所指，巧妙地呼應了他的新戀情。在為母親送上70大壽祝福的同時，他也讓這位傳聞已久的女友正式進入大眾視野。

相關閱讀：林俊傑JJ「台上彎腰」劇痛畫面曝光 驚爆心臟問題宣布停工 巡演結束後休息養好身體

林俊傑女友身份揭曉

照片中，除了林俊傑與父母的溫馨畫面，最引人注目的便是在林媽媽身旁，那位笑容甜美、氣質可愛的年輕女子。據悉，她就是今年初與林俊傑傳出緋聞的廣東女網紅「七七」。當時的傳聞指出她比林俊傑小了近20歲，如今在如此重要的家庭場合亮相，不僅證實了先前的爆料，更顯示了她在林俊傑心中的重要地位。

相關閱讀：43歲金曲天王驚爆戀情？疑戀上年輕20年內地網紅 新歡外貌完美無瑕似足「AI美女」

林俊傑好事將近？

「七七」此次不僅是出席林媽媽的生日宴，更是與林家兩老親密同框，此舉被外界解讀為「見家長」，似乎也代表兩人的關係已相當穩定且獲得了家人的認可。粉絲們在驚喜送上祝福的同時，也紛紛猜測，出道22年始終對感情三緘其口的林俊傑，此次罕見地公開認愛，是否意味著好事將近，下一步可能結婚！

林俊傑獨愛豐滿上圍索女

林俊傑出道以來只認戀過台灣名模陳立泠，而他的緋聞名單可說是相當精彩。從圈內女星到圈外索女，台媒曾多次捕捉到他與女性友人出遊的畫面。有趣的是，縱觀其歷任緋聞女友，外界發現了一個共通點，那就是不少都擁有火辣傲人的身材。從台灣名模陳立泠、早期的天氣女孩Yumi林采薇，到後來傳出的多位女模、網紅、甚至女粉絲，許多都以身材豐滿著稱，也讓外界一度認為這是天王的擇偶偏好。林俊傑新歡「七七」亦被指擁有好身材，看來天王品味始終如一。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
5小時前
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
4小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
9小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
影視圈
6小時前
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
01:03
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
社會
6小時前
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
2小時前
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
飲食
3小時前