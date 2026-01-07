佘詩曼疑似走光全網暴動  遭近距離拍攝「離奇凸起陰影」惹質疑：天氣太凍喇釘姐

現年50歲的佘詩曼，在近日的《萬千星輝頒獎典禮2025》中再度光芒四射，繼上屆之後再次勇奪「三料視后」，成就非凡全場矚目。然而當晚除了獎項，佘詩曼的一襲華麗戰衣也因為一段網民拍攝的影片，意外成為全城熱話；網民指她胸前的重要部位於片中疑似凸起，更直指「佘詩曼那兩個點真的很突兀啊」。

佘詩曼真空上陣？

有網民在社交平台小紅書上發佈了一段超近距離拍攝的影片，並配文「佘詩曼那兩個點真的很突兀」。從影片中可見，佘詩曼當時正在紅地毯旁，親切地為粉絲簽名。她身穿一襲黑白拼色掛頸長裙，剪裁俐落，盡顯其優雅身段與氣質。裙子設計大膽，側面與背部均有鏤空設計，十分性感。

佘詩曼疑極致性感惹熱議

然而，在近距離鏡頭下，不少網民發現佘詩曼胸前的重要位置，竟有兩點明顯的凸起，看起來像是「真空上陣」，事件迅速引發網民熱烈討論，討論區及社交媒體上，網民意見分為兩派。有網民開玩笑地留言，引用其劇中角色稱號：「釘姐，你飛釘啦」，也有人猜測是否因為「天氣凍」而導致凸點。

網民指「衣服的角」引誤會

不過，更多網民持相反意見，認為這完全是衣服設計的問題。大量留言指出，所謂的「凸點」其實是裙子本身的剪裁細節，例如「那是衣服剪裁的一個拼接縫合的地方」、「這是胸省不是凸點」、「那是衣服的角啊」。有網民更分享自身經驗，表示自己也有一件類似設計的衣服。綜合各方意見，大部分人認為這只是一場誤會，是衣服的剪裁設計所致，而非佘詩曼本人走光。

