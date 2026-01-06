丁噹簽票會化身小型個唱 許願高雄演唱會可加場

「全民情歌天后」丁噹睽違10年，帶着《夜遊》夜未眠巡迴演唱會重返台北小巨蛋後，也即將於4月18日前往高雄巨蛋開唱！日前丁噹搶先在高雄舉辦限定簽票會，現場湧入滿滿歌迷，也吸引許多路過遊客駐足聆聽。向來活力十足的丁噹一到現場就「人來瘋」，在簽票會上一連演唱10首歌曲，讓歌迷笑稱：「這根本不是簽票會，是小型演唱會吧！」丁噹更驚喜邀請神秘小嘉賓「原民弟弟」家叡現身，兩人同台熱辣尬舞，將現場氣氛推向最高潮。

與家叡大唱大跳《叮叮噹》

丁噹簽票會開場一連獻唱經典歌曲《猜不透》、《最好不要再遇見你》，活動一開始就掀起全場大合唱。丁噹透露簽唱會隔天將留在高雄走走，並向台下歌迷詢問高雄好玩的去處，希望可以一一打卡，也笑說歡迎大家一起在高雄捕捉「野生」丁噹。這次丁噹邀請家叡現身簽票會現場，兩人同台翩翩起舞，不只隨着《夜貓》扭腰擺臀，還大唱大跳《叮叮噹》，在舞台上默契十足！家叡跳得欲罷不能，讓丁噹也忍不住笑喊：「好了就好了！」

盼高雄巨蛋演唱會加場

迎接2026年的到來，丁噹也為大家準備了一連串新年驚喜與禮物，簽唱會場唱滿整整十首歌曲，也讓場館大讚是「第一次看到簽唱會唱這麼多首歌的第一人！」丁噹在簽票唱驚喜宣布將於明天（7日）發行全新單曲《最痛的遺憾》，以及將於1月推出全新自選輯，為新的一年揭開最感性的序章。談到2026年的新年願望，丁噹表示最重要還是希望大家都能平安健康，也不忘許願期待高雄巨蛋演唱會能夠加場，笑說：「聽大家說小巨蛋聽完都走不出來，希望這次也有機會再加場！」