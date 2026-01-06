71歲成龍新作飾演腦退化老人 自爆已準備告別之歌待離世後釋出 《捕風追影》將開拍續集

由成龍、彭昱暢、張佳寧、潘斌龍、李萍主演，年輕導演李太言執導，韓三平監製，笑淚交集的溫情新片《過家家》將於2026年1月15日香港上映，澳門則在1月8日。出道63年，主演超過100多部作品，所演的角色「打」遍天下的成龍，今次在電影《過家家》中，打破動作巨星的形象，素顏出鏡、一頭白髮、皺紋滿角，飾演身患有腦退化的獨居老人任繼青，以蹣跚的步伐與細膩的神態，成功將角色詮釋。

現在心態不再猶疑太多

成龍為電影角色作準備，拍攝前特別到老人院探訪，以深入了解老人的生活狀態，增強角色的真實感。早前成龍接受訪問時，還自爆已找了團隊為他寫了一首告別歌，但這首歌會在他離世後才會發布。他感觸說：「這些年自己送別了太多朋友和親人，體會到人終要一死，能夠慢慢變老是的幸連。我現在的心態是想說的說、想做的去做、不再猶疑太多。」

觸動觀眾心窩

電影預告出街之後，觸動了不少觀眾的心窩，紛紛在網上留言，居然被七十一歲，打了一輩子的成龍，這次「不打」的樣子狠狠戳中了，未看已感動。得知觀眾的反應後，他欣慰地說：「我今次嘗試新的角色，沒有打也能得到大家共鳴，真的很開心，不過我沒說我不再打，只要我能打到的，我也會繼續打下去，告訴大家我已決定開拍《捕風追影》續集，希望大家能夠跟我期待新的作品。」成龍在電影中，挑戰一個全新的角色。故事圍繞一位名叫任爹的退休老房東（成龍 飾），因腦退化而誤認獨自打拼的年輕租客鐘不凡（彭昱暢 飾）為失散多年的兒子。隨着其他租客的加入，這群人意外地組成了一個臨時家庭，並共同面對生活的挑戰和老人深藏的秘密，展現了愛與包容的力量。