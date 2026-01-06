Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

迪士尼《歌舞青春》女星被排擠撰文斥小圈子 退「毒媽群組」免眼冤

影視圈
更新時間：15:15 2026-01-06 HKT
發佈時間：15:15 2026-01-06 HKT

迪士尼頻道出身兼《歌舞青春》美國女星Ashley Tisdale近在雜誌《The Cut》發表了一篇文章，表示已離開一個「有毒媽媽群組」，她形容那些媽媽單獨看，「人都不錯」，但聚在一起就覺得大有機心。她表示：「從不認為那些媽媽是壞人，除了一個，在交流不再健康和積極之後，我選擇與她們斷絕關係。」

取消追蹤社交網

Ashley表示於2021年女兒出生後加入一個全部是事業有成，互相支持的媽媽社群，但某幾個人玩小圈子，自己被排除在外，像是群組聚會、生日派對都沒約她；有時候一起吃飯，她還會被安排坐得離大家遠遠的，「我意識到，有些群組文字訊息不包括所有人，這導致小圈子在群體內形成。在第3次或第4次看到其他人在社交媒體上的照片後，我沒有被邀請參加，感覺我畢竟不是這個團體的一員。」她有感如回到高中時期，遇到刻薄女子的行為和杯葛，逐漸地她感到受傷、被搾乾及排除在外，所以選擇離開。

網民很快找出該媽媽群組，成員包括同是迪士尼出身的Hilary Duff、Meghan Trainor及Mandy Moore。她們10月時才一群人去酒莊旅行，Ashley未見蹤影，她在社交平台也取消追蹤她們。Hilary前年12月受訪時提到自己有一班志同道合的電視明星朋友，「我們走在一起時，我們的BB還很小，但已開始在我家上音樂堂。如今，我們一同上藝術課和體操堂，而我們都是媽媽。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
21小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
18小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
19小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
19小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
5小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
21小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
6小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
18小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
01:10
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
即時國際
6小時前