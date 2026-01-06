迪士尼《歌舞青春》女星被排擠撰文斥小圈子 退「毒媽群組」免眼冤

迪士尼頻道出身兼《歌舞青春》美國女星Ashley Tisdale近在雜誌《The Cut》發表了一篇文章，表示已離開一個「有毒媽媽群組」，她形容那些媽媽單獨看，「人都不錯」，但聚在一起就覺得大有機心。她表示：「從不認為那些媽媽是壞人，除了一個，在交流不再健康和積極之後，我選擇與她們斷絕關係。」

取消追蹤社交網

Ashley表示於2021年女兒出生後加入一個全部是事業有成，互相支持的媽媽社群，但某幾個人玩小圈子，自己被排除在外，像是群組聚會、生日派對都沒約她；有時候一起吃飯，她還會被安排坐得離大家遠遠的，「我意識到，有些群組文字訊息不包括所有人，這導致小圈子在群體內形成。在第3次或第4次看到其他人在社交媒體上的照片後，我沒有被邀請參加，感覺我畢竟不是這個團體的一員。」她有感如回到高中時期，遇到刻薄女子的行為和杯葛，逐漸地她感到受傷、被搾乾及排除在外，所以選擇離開。

網民很快找出該媽媽群組，成員包括同是迪士尼出身的Hilary Duff、Meghan Trainor及Mandy Moore。她們10月時才一群人去酒莊旅行，Ashley未見蹤影，她在社交平台也取消追蹤她們。Hilary前年12月受訪時提到自己有一班志同道合的電視明星朋友，「我們走在一起時，我們的BB還很小，但已開始在我家上音樂堂。如今，我們一同上藝術課和體操堂，而我們都是媽媽。」