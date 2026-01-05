萬千星輝2025丨聲夢小花詹天文再失禮：多謝可以畀幾位前輩頒獎 與林敏驄搶獎被寸「我畀你㗎」

無綫電視（TVB）年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》已於2026年1月4日（星期日）晚完滿結束，所有獎項都已經名花有主，台慶劇《新聞女王2》橫掃九大獎項，飾演「古肇華Kinston」的黃宗澤（Bosco）與「Man姐文慧心」佘詩曼憑此劇同封香港及大灣區視帝視后，佘詩曼更破記錄四度封后。

詹天文先後因「搶獎」和「口誤」失禮

一如往年，今年頒獎禮發生了不少爆笑場面，其中，《聲夢》小花詹天文（Windy）今年憑《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》首度榮獲「最佳電視歌曲」，當時由林敏驄擔任頒獎嘉賓，不過詹天文先後因「搶獎」和「口誤」失禮，事後被網民洗版熱討。

詹天文竟無視林敏驄「自動自覺」拎獎

今年《萬千星輝頒獎典禮2025》《聲夢》小花詹天文（Windy）與姚焯菲（Chantel）打入「最佳女新人」最後五強，詹天文（Windy）更憑《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》獲提名「最佳電視歌曲」，但鍾柔美（Yumi）未有一同出席，未知是否因近日被爆多張親密照，「A0」形象崩壞，詹天文曾表示未有特別關心鍾柔美，覺得應該給予空間調整心情。雖然詹天文失落「最佳女新人」，不過她憑《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》獲「最佳電視歌曲」，「興奮忘形」的詹天文再度失禮。詹天文得悉自己獲獎後，開心地掩着心口上台，本來林敏驄準備與詹天文握手，但詹天文竟無視林敏驄，「自動自覺」伸手奪走獎座並準備致辭，在旁的「企鵝人」立即打圓場，與林敏驄握手，但林敏驄仍指一指詹天文，詹天文未有理會並說：「好多謝可以畀幾位前輩『頒獎』。」林敏驄索性一手搶獎座：「係我畀你㗎。」恍然大悟的詹天文一臉尷尬地連忙多次道歉「對唔住對唔住」。

詹天文接過獎座後再度發生口誤

驚魂未定的詹天文接過獎座後，再度發生口誤，「好開心可以以芳齡19歲呢個年齡嚟到呢個舞上『頒獎』，唔係，係『攞獎」。」此話一出，台下的佘詩曼、黃宗澤、李施嬅都紛紛尷尬掩臉，露出哭笑不得的表情。片段隨即在網上瘋傳，詹天文的表現又再成為熱話，有人說：「林敏驄算係咁，無點串佢。」、「上次喺記者會已經講『芳齡19歲』，我以為佢搞氣氛講下笑，點知佢係認真既。」、「由細到大就算係學校拎獎，唔係都教要先同頒獎嘉賓握手咩？林敏驄仲突登畀佢感受番畀人強搶係幾無禮貌，做得好。」、「關家姐終於有對手了！ 今次呢單嘢叫咩名好？ 原來真係會有一切最好嘅安排。」、「乜嘢叫『畀幾位前輩頒獎』？又竟然自稱芳齡十九歲，仲標榜自己咁細就攞獎，間接讃自己好叻？ 呢啲係咩感言嚟㗎⋯⋯救命！」詹天文亦有回覆：「又失禮。。見到個獎係枱面就拎，落台係咁同前輩道歉，越睇越尷尬x2」

