何沛珈專注事業 誓擔大旗做Good騷 今後談戀愛保持「三分感性、七分理性」丨名人雜誌

現年29歲的何沛珈，入行5年憑「東張女神」上位，之後在《愛•回家之開心速遞》演火辣女秘書Luna而為人熟悉。工作以外，何沛珈與「星三代」阮浩棕的戀情亦是大眾茶餘飯後的話題，連在台慶也被玩，但早前卻被爆因「禁愛令」令2年情玩完。回復單身後的何沛珈坦言現時將注意力集中在事業身上，希望日後能夠成為獨當一面的主持。撰文：霍淇 攝影：譚志光

何沛珈入行5年，主持、演戲多方面發展，亦算是創出不俗的成績。

何沛珈（Roxanne）參加《2020年度香港小姐競選》入行，雖然五強止步，但入行後的她機會不斷，做綜藝及旅遊節目主持外亦拍劇，之後在《香港小姐再競選》中更得到冠軍及更上鏡小姐。5年間，Roxanne最廣為人認識的相信是「東張女神」及Luna，但對於被譽為「東張女神」，原來她最初亦甚抗拒，「其實我不知道『東張女神』這個稱呼是何時開始的，我以前會覺得抗拒是因為像網上說的，是女的就是女神，所以我很怕這個稱呼，但慢慢我也接受，因為覺得這個稱呼除了外表吸引之外，更重要的是它有一份責任感，就是幫人或伸張正義，我覺得其實這些責任感，比起大家看到我們很賞心悅目來得更重要。」

主持《東張西望》讓Roxanne有種為民拯命的感覺，頗具使命感。

Roxanne在《愛•回家之開心速遞》中的火辣秘書形象深入民心。

「女神」突變「最強姣精」

成為「女神」後，Roxanne在《愛•回家之開心速遞》因演細龍生秘書Luna人氣急升，她指沒想過《愛•回家》的威力那麼大，皆因自己做《東張》時因疫情需要戴口罩，而拍劇就以真面目見人，令大家認識真正的何沛珈。劇集帶來人氣，Roxanne對此亦感到開心，笑指出街大部分人也是叫她Luna而不是沛珈，不過播出後大家對她的印象卻180度轉變，其中着黑絲跳性感辣舞一幕，更令她從「女神」變成「最強姣精」。

「我覺得那是角色，你沒有理由因角色而覺得我是這樣的人，但沒辦法，可能角色實在太深入民心，遺憾是我還沒有其他的角色突出到可以掩蓋Luna，我只能說《愛•回家》威力真的很大。」

感性易喊 絕非扮柔弱

一向男仔頭性格的Roxanne對被定型為「姣精」，她並不介意，因認為自己無法控制別人的感覺，笑言有時外出工作，也被人叫斯文點，不過她也坦言最初也曾為此不開心，「內心會想我都不姣，你又沒有跟我相處過，為甚麼你們要這樣說我？但現在我會偏理性地分析，既然我管不了別人的口，那我就管理好自己，可能在其他作品中更真實一點，讓別人感受我原來不是這樣的人。」

Roxanne過往亦不時被網民指扮柔弱、有攻擊性和博上位，她解釋可能因自己是感性的人，講心底話時會忍不住想喊，加上樣貌較慘情所致。

Roxanne的主持功力漸增，亦吸引不少機構邀請她去主持活動。

為了拍節目，Roxanne甚至勇敢地在澳門觀光塔大玩空中漫步。

Roxanne主持旅遊節目時，亦不會吝嗇身材，將美好一面展現給觀眾。

主動爭取 只因曾坐冷板櫈

至於被指博上位，她直認過往也經歷過沒有工作及迷惘的日子，所以現在會變得主動，但不強求，「我會主動問監製，最近有沒有甚麼工作適合我，但如果他說沒有的話，就不會死纏爛打，硬要他給你工作，但如果他說想想有一個挺適合你，那就有工作。我覺得在這一行5年，這個心態是要維持，我不會因為其他人覺得我進取而不去主動，因為我試過在去年用了大概半年時間去拍劇，然後回來做主持工作，全沒了，所有都好像不關你事一樣，因為除了你，還有很多人可以用，你離開一段時間，大家就遺忘你。」

她指那段時候自己也變得消極，覺得大家都不再用她，然後又會質疑自己是否沒能力致不被認可，「我找朋友談，他指造成這樣的原因，是因為你沒有了之前那種熱誠和主動，而當我主動去問的時候，就會有機會，所以我覺得這個主動的心態是要有，不能只是等。」

對於別人的誤解，Roxanne可以不介意，唯獨提及家人時，就會觸動到她神經。因病過世的何媽媽是她心底裏的最柔弱部分，但每次提起都被指是扮可憐，「這是我的經歷，有時候想利用經歷去鼓勵其他人，怎樣走出痛苦的時候就會提到，所以不存在他們指我拿媽媽賣慘，我從來都沒有賣慘，我也不覺得自己慘，反而是家人給了我很多愛，從而令我更加懂得去愛自己和其他人。」

回想媽媽離世時，Roxanne的心和靈魂好像被掏空了一樣，好不容易用了2年才慢慢從喪母痛苦走出來，現在回想起媽媽過往的點滴，她也漸漸面露微笑。

Roxanne否認自己扮可憐，她反而自覺家人給她很多的愛，一點也不慘！

Roxanne今年亦成功打入《萬千星輝頒獎典禮》最佳女主持十強。

媽媽讓她學會愛人

Roxanne坦言，對她來說媽媽雖是她最柔弱的部分，也是最強大後盾，「沒有她的教導和給我做榜樣，我不會懂得對其他人好。我媽媽是對其他人很好的一個人，她離開之後，喪禮上有很多阿姨、叔叔跟我說我媽媽真的很好，那一刻我知道她真的幫助過很多人，連一些沒有血緣關係的公公、婆婆，也會定期約出來請人飲茶。在她身上，我學了很多東西。她永遠都在我心裏，我相信她現在可能用了另一個軀體繼續她下一世的人生，如果她已投胎，生活得愉快我會更開心，因為我覺得她這一世太苦了。」

Roxanne覺得人生每段經歷也令她成長，錯過、跌過才懂得怎樣爬起來，就因為有這麼痛苦的經歷，現在的她已學會面對生離死別。

Roxanne指亡母教會她去愛人，亦令她學識如何面對生離死別。

Roxanne演戲沒包袱，扮醜扮騎呢亦全情投入。

想找個人互相照顧

訪問當日，未爆出Roxanne與拍拖2年的阮浩棕因聚少離多及傳TVB執行「禁愛令」而分手的消息，當時剛從曼谷返港的她，散心後心情似乎已平伏不少，重新出發的她提到感情狀況，坦言仍在尋找一個靈魂伴侶，不過現在就先享受一個人的精彩，「我剛去了曼谷三天兩夜，我從沒試過一個人去旅行，因為以前很怕孤獨。我總覺得沒有人跟我聊天、看到好看的、好吃的東西沒有人分享，但想不到這次我又可以，我想做甚麼就做甚麼，很隨意，一個人就有這種自由自在，做所有事都不用為了取悅其他人，只是取悅自己。」

提到擇偶條件，Roxanne希望對方是人品好、識照顧人，以及可以帶她看世界，「我可以照顧你，但我亦都期望你會照顧我，我覺得關係要相互，不可以只是接受而不付出，年紀大一點也好，我會希望你帶我看世界，如果不行就一起看，我覺得可以一起進步的。」

回復單身後的Roxanne到曼谷獨遊，享受到自由的快樂。

與阮浩棕的戀情告終，Roxanne現時只想專注事業。

單身自由也快樂

Roxanne就直言揀另一半沒有特別對年紀有要求，最緊要係做人做事成熟一點，而她也指揀男友不需富二代，因怕自己高攀不起。已拍過3次拖的她謂現時對感情方面要保持「三分感性、七分理性」，「因為都快30了，如果還那麼感性的話，我擔心又蹉跎一大段光陰。」

現階段的她指快樂來自自由自在，亦坦言還未準備好開始一段新戀情，所以想專注在自己身上多一點，「事業未達到自己想做的，主持方面，我希望可以獨當一面，因為現在很多時也是要加一、兩個前輩帶領，我希望可以做到能夠去帶領其他人，以及做一個屬於自己的節目。」

Roxanne主持節目仍被安排由前輩帶着，她希望將來能獨當一面。

Roxanne初接奧運主持棒時戰戰兢兢，但現在已漸見大將之風。

場地：Harlan’s (The ONE)

