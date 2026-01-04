豪門最強前新抱謝玲玲為「永遠的奶奶」賀101歲大壽 離婚29年婆媳情更勝母女：歲歲相伴

曾在60年被譽為天才童星的「婉君表妹」謝玲玲在1980年與林建岳博士結婚並育有五個兒女，但這段婚姻到了1995年便結束，不過離婚後謝玲玲與「前奶奶」林余寶珠依然保持密切關係，兩人更以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱」相稱。日前是林余寶珠的101歲大壽，謝玲玲與子女齊齊為「永遠的奶奶」四代同堂慶祝。

「永遠的奶奶」林余寶珠101歲大壽

謝玲玲昨日在小紅書貼上與「永遠的奶奶」林余寶珠慶祝101歲大壽的短片，林余寶珠外貌沒有大改變，依然一貫高雅，謝玲玲說：「時光慢行，愛意不减，又一個春秋更迭，又一次圍坐桌前。願歲月溫柔以待，您健康長壽，我們歲歲相伴。祝我的百歲壽星婆婆101歲生日快樂，歲歲年年，我們都在。」

相關閱讀：60年代童星榮升博士！五名富貴子女拉隊見證 曾做豪門闊太離婚後生活無憂

「永遠的新抱」謝玲玲貼上壽宴相

「永遠的新抱」謝玲玲貼上壽宴的短片，除了林恬兒與老公何正德（Kent）一家外，還有林孝賢和林孝能等人，大家齊齊為嫲嫲慶祝，氹得老人家笑逐顏開，不少人留言祝賀，亦有人說：「不護短的婆婆真的太難得了！」、「林老太真是眼光毒辣，當年離婚力挺兒媳，換來晚年兒孫滿堂，幸福美滿，其樂融融，小太陽一樣的謝玲玲，懂感恩，會經營，兒女也教育的好！這才是共赢。」謝玲玲亦回應：「是的，講道理的好婆婆。」亦有人問：「怎麼不見愛兒呀？」謝玲玲則說：「她要開會，先走了。」林心兒因不在香港而缺席。謝玲玲曾在訪問上稱因渴望擁有自己的家庭，所以當年年僅23歲便決定結婚，初入林家時因語言隔閡，再加上出身於娛樂圈，奶奶林余寶珠對她存有偏見。

奶奶林余寶珠曾對謝玲玲存有偏見

謝玲玲又稱幸好老爺林百欣對謝家背景十分了解，知道其父親是台灣將軍，母親是校花，家族在台灣頗有名望，遂安排林老太親赴台灣見面，見面後，林老太對謝玲玲大為改觀，態度亦軟化。結婚初期每天必須早起為奶奶敬茶，又曾曾嘗試學煮飯，卻被奶奶制止：「她說：『學來幹甚麼？我們不需要你做菜。』我聽到太開心了！」謝玲玲自言很幸運，先後誕下兒子林孝賢，林百欣與余寶珠當然非常高興，其後再誕兩名女兒，當時林老太對她說：「一個兒子太單薄了，你再生一個吧。」結果謝玲玲順從長輩心願，最終再添一子林孝能，最終育有五名子女，可惜謝玲玲與林建岳決定離婚後，兩老拍板予謝玲玲當時創記錄的4億贍養費，後來謝玲玲投資房地產，成功將身家越滾越大，變成女強人，不過謝玲玲坦言離婚初期曾陷入情緒低谷：「有一年我走不出來。」其後又有一位朋友曾對她說：「我們跟你做朋友，不是因為你是某某太太，而是謝玲玲。」最後謝玲玲得家人陪伴及好友支持，才逐漸走出陰霾。

相關閱讀：68歲謝玲玲前奶奶余寶珠罕現身！百歲生日狀態不可思議 四代同堂慶祝溫馨滿載