「百億千金」江鈺琪10億獨立屋開派對 室內花園泳池曝光極具氣派 嫁富豪太子爺曾辦夢幻婚禮

被譽為「最美公益金主席」的百億千金江鈺琪（Yuki），是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的女兒，在2022年底與「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）結婚，2024年5月誕下兒子Ade，去年12月再宣布懷第二胎。將再當媽媽的江鈺琪，日前在其IG上載了一段開派對的影片，10億豪宅屋內花園泳池大曝光！

江鈺琪請駐場樂手助陣

從影片所見，派對是於晚上舉行，地點正是其位於香島道市值約10億獨立屋的戶外花園進行，旁邊設有一個泳池，除了準備了不少美酒佳餚之外，還邀請了樂隊助陣，還有駐場歌手即場表演，充滿節日氣氛，與一班朋友一齊慶祝，場面熱鬧。

相關閱讀：「百億千金」江鈺琪宣布懷第二胎 騷赤裸巨肚顏值身材如少女 3年前嫁莎莎太子爺

江鈺琪郭浩泉門當戶對

江鈺琪的父親是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可，而老公郭浩泉則是莎莎國際主席郭少明的兒子，兩人可謂門當戶對。2021年，郭浩泉在市值約10億的香島道獨立屋，對着無敵大海景上演一場極致奢華的求婚儀式，最終成功抱得美人歸。2022年12月，兩人舉行一場夢幻的世紀婚禮，並邀請了何猷亨、林心兒等名門之後擔任兄弟姊妹團，更請來人氣歌手炎明熹（Gigi）獻唱，場面盛大。當時穿上褂皇的江鈺琪，身上有近二十對巨型龍鳳鈪，盡顯豪門氣派。

相關閱讀：「最美千金」結婚兩周年公開奢華婚禮片段！10億豪宅排場驚人廿對超巨型龍鳳鈪份量十足