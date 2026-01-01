Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《尋秦記》票房創紀錄 上映首日勁收1129萬、1481場次 榮登香港電影史開畫雙料冠軍

影視圈
更新時間：16:15 2026-01-01 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-01 HKT

電影尋秦記票房丨由古天樂、林峯、宣萱等原班人馬主演的電影《尋秦記》，於2025年12月31日上映首日即創下香港電影史上多項票房紀錄。電影《尋秦記》於2025年12月31日正式公映，其票房表現立即在香港電影史上寫下輝煌一頁。憑藉著影迷的熱切期待，電影在港澳地區的首日（連同午夜場）便開出1,481個場次，成功刷新香港電影開畫日場次最多的歷史紀錄。在票房收入方面，《尋秦記》的表現同樣驚人，首日開畫票房便高達11,299,366港元，不僅成功榮登香港電影史上首日最高開畫票房的冠軍寶座，更以超過三百萬港元的巨大優勢拋離票房榜第二位，成績斐然。

《尋秦記》團隊慶祝票房佳績

為了慶祝《尋秦記》票房火速衝破千萬大關，在上映當晚約九時半，一眾主創團隊，包括古天樂、林峯、宣萱、滕麗名和朱鑑然，特意拍攝影片向觀眾表達由衷感謝，並送上元旦祝福。他們在片中齊聲表示：「踏入2026年，祝大家happy new year！我哋《尋秦記》嘅首日票房已經達至一千萬喇！希望大家繼續支持《尋秦記》！」這番話語不僅傳達了他們的喜悅，也再次推高了電影的討論熱度，為後續的票房增長注入了強心針。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！
觀濱元旦百人圍觀少女被暴力欺凌 遭露膊女飛腳狂摑 逃走被扯髮拖回再打 圍觀者：響過碌炮！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
8小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
4小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
3小時前
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
銅鑼灣餐廳老闆呻聖誕生意慘淡「估唔到會坐唔滿」 料新年大量餐廳結業 無奈道出市況：間間開始玩減價戰玩任食
飲食
2025-12-31 15:08 HKT
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤外籍夫婦爆爭執打鬥 30歲妻暈倒房內當場死亡 夫涉藏毒被捕
突發
15小時前
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空
即時國際
11小時前
立法會90名議員完成宣誓 7人被要求重新宣讀 何君堯背稿「甩轆」 一人無舉右手照pass
03:24
立法會90名議員完成宣誓 7人被要求重新宣讀 何君堯背稿「甩轆」 一人無舉右手照pass
政情
1小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
5小時前