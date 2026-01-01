《尋秦記》票房創紀錄 上映首日勁收1129萬、1481場次 榮登香港電影史開畫雙料冠軍

電影尋秦記票房丨由古天樂、林峯、宣萱等原班人馬主演的電影《尋秦記》，於2025年12月31日上映首日即創下香港電影史上多項票房紀錄。電影《尋秦記》於2025年12月31日正式公映，其票房表現立即在香港電影史上寫下輝煌一頁。憑藉著影迷的熱切期待，電影在港澳地區的首日（連同午夜場）便開出1,481個場次，成功刷新香港電影開畫日場次最多的歷史紀錄。在票房收入方面，《尋秦記》的表現同樣驚人，首日開畫票房便高達11,299,366港元，不僅成功榮登香港電影史上首日最高開畫票房的冠軍寶座，更以超過三百萬港元的巨大優勢拋離票房榜第二位，成績斐然。

《尋秦記》團隊慶祝票房佳績

為了慶祝《尋秦記》票房火速衝破千萬大關，在上映當晚約九時半，一眾主創團隊，包括古天樂、林峯、宣萱、滕麗名和朱鑑然，特意拍攝影片向觀眾表達由衷感謝，並送上元旦祝福。他們在片中齊聲表示：「踏入2026年，祝大家happy new year！我哋《尋秦記》嘅首日票房已經達至一千萬喇！希望大家繼續支持《尋秦記》！」這番話語不僅傳達了他們的喜悅，也再次推高了電影的討論熱度，為後續的票房增長注入了強心針。