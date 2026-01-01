Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

譚耀文上海跨年騷遇《我和春天有個約會》4美 再「集郵」林子祥葉蒨文︰開心到癲咗

影視圈
更新時間：16:45 2026-01-01 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-01 HKT

譚耀文於2025年非常忙碌，他形容過著有意義的生活，舉行了入行多年以來首次個唱，也以導師身份指導多位《聲秀》學員。在完成個唱後，阿譚立即回到劇組，日前拍畢煞科戲便到上海參與跨年春晚特備節目，於當晚（12月31日）和多位藝員、歌手合唱，迎接2026的到臨。

譚耀文變追星族

這次跨年春晚節目星光熠熠，阿譚在社交平台上留言表示非常感恩：「2025年可以忙到最後一秒鐘，真的非常感恩，此外在晚會上難得喜遇《我和春天有個約會》的四位主角包括商天娥、鄧萃雯、萬绮雯和蔡曉儀，我們立即互相集郵拍照留念，場面溫馨。」林子祥、葉蒨文也是是晚表演嘉賓，阿譚也找了兩人合照，說：「我終於等到了，之前看他們香港演唱會時錯過了合照機會，今晚終於夢想成真，看來來年有運行！阿Lam、Sally好Nice，我這小粉絲開心到癲咗！」

踏入2026年，阿譚集中預備1月25日的廣州個唱，也要出席《拼命三郎》重映場見面會，以及《今天應該很高興》的謝票活動。

