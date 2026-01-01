Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前AOA成員珉娥元旦驚傳輕生 曾失去意識2小時後獲救再發文自責：毀掉了自己

影視圈
更新時間：13:43 2026-01-01 HKT
發佈時間：13:43 2026-01-01 HKT

韓國女團AOA前成員權珉娥近年飽受憂鬱症及失眠症所苦，過去更曾數次在網路上揭露自己遭到團內霸凌的過往。正當外界以為她的精神狀況已逐漸好轉時，在元旦（1日）凌晨驚傳她試圖輕生，所幸後來發文表示自己已獲救。但她目前不穩定的精神狀況，仍讓粉絲相當擔心。

珉娥深夜長文流露死意

珉娥1日凌晨突然在個人IG上傳多篇長文，內容稱：「再見，對不起。就算不相信我也沒關係，可以盡情責罵我，這段時間帶給大家殘忍的畫面造成衝擊，反覆讓所有人感到疲乏，只上傳了會被罵的貼文，我連做得不好的也上傳，我的狀態並不正常。」

相關閱讀：前AOA珉娥社交網關注陌生人 懷疑被黑客盜取密碼

珉娥字裡行間流露出濃濃的死意

珉娥接著更提到AOA，表示自己對於所有事件與狀況都感到很冤枉，才會做出那些舉動：「但大家卻對我說，是我毀了AOA。對的，我忍了10年，早知道再忍一下，不然的話，早知道我也動手打看看、罵看看。因為冤枉而鼓起勇氣爆料，我卻把我自己毀了。」文末她感謝所有曾經愛護她的人，並再次說聲對不起，字裡行間流露出濃濃的死意，嚇壞所有粉絲，連忙留言安慰，甚至開始尋找珉娥。

珉娥獲救後狀況仍不穩

珉娥在發出第一篇文章的兩小時後再度現身，她表示自己被救了回來：「視野逐漸模糊，之後就沒了記憶，失去了意識，如果再放著我不管的話，我今天真的就能守約了。突然聽到有聲音，然後一直搖我。」雖然珉娥透露自己獲救，但文中仍留下令人不安的訊息：「但我一定會守約，我會消失在你們眼前」等語句，顯示精神狀況依舊相當不穩定。

珉娥已經將所有文章刪除

目前珉娥已經將所有文章刪除，粉絲們也紛紛留言為她集氣，希望相關單位與親友能加強監護，陪伴她度過最艱難的時刻，有人說：「請一定要平安」、「妳沒有錯，請為了愛妳的人活下去」，期盼這位曾帶給大家歡樂的女孩能早日找回內心的平靜。」珉娥在2012年以AOA成員身分出道，於2019年宣布退團，2020年在網路上爆料，指稱自己在團體活動的10年間，長期遭到隊長申智珉的霸凌，導致她罹患憂鬱症。此事件引發軒然大波，經理人公司FNC娛樂曾一度表示會為所有風波負起責任，早前還傳出珉娥打算重新出發，如今傳出她一度做出極端行為，引來韓網熱議。


自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

