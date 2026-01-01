葉蒨文望新一年繼續工作不斷 羅毓儀籌備開個人音樂會 除夕倒數活動後獲另一半接放工

葉蒨文、羅毓儀、支嚳儀、馬貫東等昨晚（31日）出席在荃灣舉行的除夕倒數活動，與觀眾齊齊倒數迎接2026年。憑《女神配對計劃》人氣急升的葉蒨文和羅毓儀成功脫單，葉蒨文與男友曾展望不時情侶檔現身，羅毓儀與林俊其亦甜甜蜜蜜，雖然兩位男士未有現身活動支持，但原來兩人在場外等葉蒨文和羅毓儀完成工作後接放工。

平凡簡單地過生活

問到她們是否約好活動結束後再慶祝？她們笑言可考慮一起食宵夜，羅毓儀表示能參與倒數活動已覺很幸運，葉蒨文則指有另一半接放工已經是很好的慶祝，平凡簡單地過已很開心，又說過去一年接觸了很多不同範疇的工作，令她獲益良多，希望新一年能延續下去，但同時又擔心名氣不知能否延續，因這行很多事都難以預料，只想新一年能繼續工作不斷。羅毓儀亦表示2025年過得很開心，自言很貪心，工作不嫌多 歡迎大家多找她工作，並謂以歌手身份出道已3年，期望新一年多放時間在音樂上，透露與公司談過開個人音樂會，亦開始籌備，叫大家拭目以待。