前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮

現年35歲的前港姐陳婉衡（Alycia），曾是TVB娛樂新聞台的主播，加上經常展示其豐滿身材，因而有 「TVB咪神」稱號。去年正式離巢效力了12年的TVB，轉型做健身教練，展開人生的新篇章，明年3月與圈外男友拉埋天窗。準人妻陳婉衡於昨日（30日）在其IG分享性感相之外，亦發文宣佈經考慮多時已決定改名為「陳沛汶」！

陳婉衡改名「陳沛汶 」

陳婉衡發文寫道：「Hi！I'm 陳沛汶 Nice to meet you」並配上心心圖案，然後以英文解釋為何要在婚前改名：「Hi! I'm 陳沛汶 Nice to meet you! After much thought and anticipation,I'm thrilled to share that I’ve officially changed my name! It's something I've been dreaming about for a while,and I finally gathered the courage to make it happen before my wedding in a couple of months. Here's to new beginnings and entering 2026 as the new me!（嗨！我是陳沛汶，很高興認識你。經過深思熟慮和期待，我很高興地分享，我已經正式改名了！這是我夢寐以求的事情，我終於鼓起勇氣，在幾個月後的婚禮前完成了它，敬新的開始，並以全新的我迎接2026年！）」。

陳婉衡繼續派福利

照片可見，陳婉衡穿上運動型內衣，除了晒Big爆其身材之外，更展示出其手部的結實肌肉，馬甲線亦相當明顯，相當火辣！不少網民都不禁心心眼：「太棒、身材愈來愈正、冇得頂！」、「身材正」、「妳的完美身材好美啊！」、「好fit呀！」等。

