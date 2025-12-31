Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前「TVB咪神」即將結婚突然宣佈重大決定 晒火辣豐滿身材告別過去：經過深思熟慮

影視圈
更新時間：20:00 2025-12-31 HKT
發佈時間：20:00 2025-12-31 HKT

現年35歲的前港姐陳婉衡（Alycia），曾是TVB娛樂新聞台的主播，加上經常展示其豐滿身材，因而有 「TVB咪神」稱號。去年正式離巢效力了12年的TVB，轉型做健身教練，展開人生的新篇章，明年3月與圈外男友拉埋天窗。準人妻陳婉衡於昨日（30日）在其IG分享性感相之外，亦發文宣佈經考慮多時已決定改名為「陳沛汶」！ 

陳婉衡改名「陳沛汶 」

陳婉衡發文寫道：「Hi！I'm 陳沛汶 Nice to meet you」並配上心心圖案，然後以英文解釋為何要在婚前改名：「Hi! I'm 陳沛汶 Nice to meet you! After much thought and anticipation,I'm thrilled to share that I’ve officially changed my name! It's something I've been dreaming about for a while,and I finally gathered the courage to make it happen before my wedding in a couple of months. Here's to new beginnings and entering 2026 as the new me!（嗨！我是陳沛汶，很高興認識你。經過深思熟慮和期待，我很高興地分享，我已經正式改名了！這是我夢寐以求的事情，我終於鼓起勇氣，在幾個月後的婚禮前完成了它，敬新的開始，並以全新的我迎接2026年！）」。

相關閱讀：前TVB咪神陳婉衡晒巴黎夜景婚照 婚期倒數三個月 肚凸凸親解「孕味濃」之謎

陳婉衡繼續派福利

照片可見，陳婉衡穿上運動型內衣，除了晒Big爆其身材之外，更展示出其手部的結實肌肉，馬甲線亦相當明顯，相當火辣！不少網民都不禁心心眼：「太棒、身材愈來愈正、冇得頂！」、「身材正」、「妳的完美身材好美啊！」、「好fit呀！」等。

相關閱讀：陳婉衡結婚丨陳婉衡17歲誤做「小三」 曾遇佔有慾極強爆肌男：日日要陪玩住家飯

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
00:29
屯門星堤發生命案 夫婦爆爭執打鬥 妻暈倒房內當場死亡
突發
2小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
8小時前
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
11小時前
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工
影視圈
5小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
2025-12-30 19:25 HKT
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
00:29
車Cam直擊｜荃灣沙咀道嬰兒車滑出馬路 1歲BB倒地險遭巴士輾過
突發
1小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
安德尊認愛後終合體上演真人騷 周街被稱「安德尊老婆」宋芝齡呢個反應超爆笑
影視圈
7小時前
平安夜中港牌七人車荃灣行人過路處「U-turn」 內地司機涉危駕遭票控
00:48
平安夜中港牌七人車荃灣行人過路處「U-turn」 內地司機涉危駕遭票控
突發
3小時前