前TVB咪神陳婉衡晒巴黎夜景婚照 婚期倒數三個月 肚凸凸親解「孕味濃」之謎

35歲前港姐「TVB咪神」陳婉衡（Alycia）去年離巢轉型為健身教練，人生同步邁向新篇章。陳婉衡今年5月宣布與圈外男友結婚，婚禮定於2026年3月，近日準人妻陳婉衡在社交平台為婚禮進行倒數，公開另一輯在巴黎拍攝的婚照，卻因限時動態的一張照片，意外引發「雙喜臨門」的揣測。

陳婉衡鐵塔下婚照充滿電影感

陳婉衡昨日（8日）在IG分享一輯在巴黎拍攝的照片，是婚照之中換上晚裝款式，陳婉衡的未婚夫繼續穿上西式禮服，而陳婉衡則露肩兼晒好身材，二人在璀璨的鐵塔下甜蜜依偎，畫面充滿電影感。

陳婉衡留言三個月後的婚禮進入倒數，已急不及待成為「Mrs. Kam」：「話說呢輯相係五月嘅時候影嘅，巴黎要到差不多10點先天黑。我哋影呢個night shot嘅時候時，已經係夜晚11點，當日我哋由朝影到晚，本身影唔慣影相嘅Mr. Kam 已經攰到變咗隻加菲貓，不過（攝影師）Julian好厲害，用咗15-20分鐘就影晒我哋想要嘅相同片，仲capture到effiel tower一個鐘頭得一次嘅sparkling video。Mr. Kam表示好滿意可以早啲收工」。

陳婉衡：唔好恭喜我

陳婉衡日前在IG限時動態出PO，穿上一襲墨綠色貼身長裙的她，四肢纖細，但腹部卻明顯隆起，散發出陣陣「孕味」。照片曝光後，引來大批網民關注，猜測陳婉衡是否「雙喜臨門」。不過陳婉衡火速解開謎團，在網上以英文澄清是「腹部脹氣」，而非懷孕，更搞笑地請大眾：「唔好恭喜我！」

