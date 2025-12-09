Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB咪神陳婉衡晒巴黎夜景婚照 婚期倒數三個月 肚凸凸親解「孕味濃」之謎

影視圈
更新時間：12:30 2025-12-09 HKT
發佈時間：12:30 2025-12-09 HKT

35歲前港姐「TVB咪神」陳婉衡（Alycia）去年離巢轉型為健身教練，人生同步邁向新篇章。陳婉衡今年5月宣布與圈外男友結婚，婚禮定於2026年3月，近日準人妻陳婉衡在社交平台為婚禮進行倒數，公開另一輯在巴黎拍攝的婚照，卻因限時動態的一張照片，意外引發「雙喜臨門」的揣測。

陳婉衡鐵塔下婚照充滿電影感

陳婉衡昨日（8日）在IG分享一輯在巴黎拍攝的照片，是婚照之中換上晚裝款式，陳婉衡的未婚夫繼續穿上西式禮服，而陳婉衡則露肩兼晒好身材，二人在璀璨的鐵塔下甜蜜依偎，畫面充滿電影感。

相關閱讀：陳婉衡結婚丨陳婉衡17歲誤做「小三」 曾遇佔有慾極強爆肌男：日日要陪玩住家飯

陳婉衡留言三個月後的婚禮進入倒數，已急不及待成為「Mrs. Kam」：「話說呢輯相係五月嘅時候影嘅，巴黎要到差不多10點先天黑。我哋影呢個night shot嘅時候時，已經係夜晚11點，當日我哋由朝影到晚，本身影唔慣影相嘅Mr. Kam 已經攰到變咗隻加菲貓，不過（攝影師）Julian好厲害，用咗15-20分鐘就影晒我哋想要嘅相同片，仲capture到effiel tower一個鐘頭得一次嘅sparkling video。Mr. Kam表示好滿意可以早啲收工」。

陳婉衡：唔好恭喜我

陳婉衡日前在IG限時動態出PO，穿上一襲墨綠色貼身長裙的她，四肢纖細，但腹部卻明顯隆起，散發出陣陣「孕味」。照片曝光後，引來大批網民關注，猜測陳婉衡是否「雙喜臨門」。不過陳婉衡火速解開謎團，在網上以英文澄清是「腹部脹氣」，而非懷孕，更搞笑地請大眾：「唔好恭喜我！」

相關閱讀：TVB咪神陳婉衡宣布離巢好傷感 效力12年 拍《3日2夜》晒魔鬼身材成代表作

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
2025-12-08 14:30 HKT
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
9小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
6小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
23小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
18小時前
日本青森縣東部海域9日清晨發生6.4級地震，震源深度10公里。
00:34
日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高
即時國際
2小時前
法國第一夫人訪川意外帶火「中國最美女保鑣」  嚴月霞冷峻氣場爆紅　
法國第一夫人訪川意外帶火「中國最美女保鑣」  嚴月霞冷峻氣場爆紅　
即時國際
6小時前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命
即時國際
7小時前