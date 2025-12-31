Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本唱片大賞2025｜Mrs. GREEN APPLE實現三連霸 呢位主持前透視後露背搶晒鏡

更新時間：18:45 2025-12-31 HKT
發佈時間：18:45 2025-12-31 HKT

第67屆日本唱片大賞昨晚（30日）假東京新國立劇場舉行，並由著名主持人安住紳一郎和人氣女星川口春奈擔任司儀。期間川口春奈換了兩套禮服登場，其中黑色透視露背晚裝更教全場驚艷。

指原莉乃飲水思源

至於獎項方面，人氣樂團Mrs. GREEN APPLE以《Darling》一曲榮獲最高榮譽大獎，這是繼2023年的《Que Sera Sera》和2024年的《Lilac》之後，他們連續第三次奪得大獎，而他們亦是繼濱崎步和EXILE之後，第三組能夠三連霸勇奪大獎的組合。3位成員領獎時，都激動地向觀眾深深鞠了一躬。主唱大森元貴致辭說：「我真的非常重視這次連續第三次獲獎的意義和背後的原因，我會繼續真誠地創作音樂，努力奮鬥。」

而前AKB48成員指原莉乃也憑着為其打造的十人女團=LOVE所創作之歌曲《成為你的、特別》，奪得作詞獎。她特別向曾獲得此獎的恩師秋元康致謝：「聽到秋元老師說『恭喜指原老師』，我感到無比榮幸，我也對秋元先生充滿感激之情。」

五人組合Da-iCE的成員工藤大輝和花村想太則以夏季甲子園主題曲《Nonfictions》，榮獲作曲獎。這首歌由二人作曲及填詞，工藤大輝表示：「雖然我們是舞蹈和聲樂組合，而我們的創作理念能夠得到認可，真的非常榮幸。」

HANA擸「最佳新人」

韓國HYBE娛樂旗下日本男團、BTS師弟組合&TEAM則榮獲國際音樂特別獎，今年他們展開了首次世界巡唱，並成為首位在日韓均取得百萬銷量的日本藝人/組合。7人女子組合HANA則獲封最佳新人，演歌歌手山內惠介則獲封最佳歌手。

此外，乃木坂46和AKB48均獲企劃獎，兩隊組合均事隔4年重登唱片大獎舞台。其中AKB48正值舉行20周年慶祝活動，故此今次亦再度雲集了新舊成員演出，前成員前田敦子、高橋南、小嶋陽菜和指原莉乃再度上陣演出，勾起觀眾回憶殺。 

