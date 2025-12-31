曾與劉德華合作73歲影帝命危 進食時哽親昏迷留醫ICU情況不樂觀 近年患血癌停工

現年73歲的韓國影帝安聖基，昨日（30日）在家中因食物噎到被送院。據韓媒報導，事發於下午4點左右，安聖基在家中進食時不慎噎到，當場昏迷並一度心跳停止。家屬緊急施以心肺復甦術（CPR）後，隨即將他送往附近醫院的急症室。目前，他仍在ICU接受治療，情況並不樂觀。其經理人公司Artist Company今日（31日）證實消息，表示安聖基確實因健康狀況突然惡化入院，懇請外界給予演員及其家人空間，後續消息將會統一發布。

安聖基抗血癌多年病情反覆

其實安聖基近年來的健康狀況一直不太好，他曾在2022年坦承，自2019年起便開始了與血癌的艱苦鬥爭。雖然在2020年一度傳出病情獲得控制的好消息，但在後續的追蹤治療中卻發現癌症復發，迫使他不得不暫停所有演藝活動，專心投入治療與休養。儘管如此，他對電影的熱情從未熄滅，在治療期間仍堅持以較為憔悴的面容出席公開活動，展現重返大銀幕的堅定意志。與他合作多年的資深演員朴重勳，上月出席新書發表會時，被問及好友近況，也曾沉重地透露：「安聖基前輩現在的健康狀況真的不太好。」言語間盡是擔憂，也讓外界對他的病情感到憂心忡忡。

相關閱讀：70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係

安聖基曾與劉德華合拍《墨攻》

安聖基在韓國影壇擁有舉足輕重的地位，5歲便以童星之姿出道，從影近70年，參演超過80部電影，其戲路寬廣，從溫暖的父親到冷酷的反派，無一不精。他的代表作包括《廣播明星》、《斷箭》等，精湛演技為他贏得了8座百想藝術大賞、5座大鐘獎及2座青龍獎影帝，是韓國獲獎最多的演員之一。其影響力更遍及亞洲，曾在2006年與劉德華、范冰冰聯袂主演歷史大片《墨攻》，在片中飾演善於巷戰的「巷淹中」一角，為影迷留下深刻印象，並在2012年與李炳憲一同成為首批在荷李活留下手足印的韓國演員。

相關閱讀：關之琳再被爆情史！王晶指大美人戀天王巨星屬真事 爆料間接印證與劉德華戀情？