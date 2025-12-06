70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係

在70年代以飾演強勢女性角色見稱的資深演員湘漪，從影期間最為人津津樂道的，是她曾兩度飾演武則天與及兩度飾演《楊門女將》中的佘太君，當時威嚴的形象令人難忘，這些角色都成為了她的演藝生涯中的經典。

擁有「幸福肥」湘漪一如往昔

湘漪當年離開「麗的呼聲」後，先後加入無綫電視、佳藝電視及亞洲電視，參與過不少劇集之演出不過自從在2004年拍完亞視的《萬家燈火》後，幾乎絕迹娛樂圈。神隱多年的湘漪日前終現身，為「孫女」慶祝生日，擁有「幸福肥」湘漪一如往昔，擁皮膚白皙兼眼大鼻尖，一頭濃密烏黑的頭髮惹人羨慕。

湘漪一頭烏黑秀髮很有風采

一直以來湘漪的生活十分低調，外界對她近況了解不太多，有指湘漪本身有四名女兒，其中李懿華（Emma）曾經跟隨媽媽的後塵加入電視圈，曾在《閃電傳真機》做過主持人，雖然在娛樂圈只作短暫停留，不過與譚玉瑛、黎芷珊、黃智賢等藝人都非常熟熟絡，大家不時食飯聚會。日前李懿華在IG貼上一家人為愛犬慶祝生日的短片，片中驚見久違了的湘漪。一身Pink Lady打扮的湘漪，除了擁有「幸福肥」外，外貌多年來一如往昔，皮膚白皙兼眼大鼻尖，還有一頭烏黑的秀髮，看起來依然很有風采。

湘漪從不介意演老角

息影多年的湘漪曾為老人家慈善籌款而公開表演唱粵曲表演，非常有心。其後又曾於2021年為女兒李懿華慶祝生日，並在2024年與已故藝人譚炳文的女兒聚會。雖然湘漪過往演出不少「惡媽媽」和貴婦角色，不過私下相當平易近人，甚至曾有指湘漪從不介意演老角，她覺得身為演員應該接受不同角色。劉德華早年未公開承認朱麗蒨的關係時，因湘漪曾租住其加多利山的單位，結果湘漪的孫女被誤認是劉德華的女兒，劉德華要公開澄清：「我未結婚又未生女呀！嗰個唔係我個女！如果有一定公開。」

