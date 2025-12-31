陳凱詠紅館騷問蔡依林借嘢 周街貼滿自貶海報谷飛 預告馬年個唱會玩蛇

陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，自組工作室成為獨立歌手，早前宣布於2月18、19日舉行首次紅館演唱會，破天荒爭取於紅館首次設置企位區域，務求拉近和觀眾的距離，門票原定於上月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至本月19日開售。

馬年玩蛇

門票開售近兩星期，就有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與演唱會正值農曆新年的年初二、三有關，而今日（31日）有網民發現「JACE憑咩開紅館」、「JACE無後台注定滯銷」街招的另類宣傳；有網民認為能引起注意，卻有更多網民直指「肉酸」、「討厭」，認為會引起反效果。

陳凱詠對於一於少理，開始為演唱會綵排，是次演唱會的舞台呈現流動生命體設計，靈感源自神話中的青蛇，象徵着蛻變、自由與突破。剛好蔡依林昨日（30日）於台灣舉行巡迴演唱會，站在巨蟒上繞場，陳凱詠見到即在社交網向蔡依林表示：「依林姐姐！條蛇可以借來用一用嗎？新年檔期！謝謝！」