MBC演技大賞2025｜徐康俊爆冷首度掄元 姜泰伍與金世正贏最佳CP

2025年MBC演技大賞頒獎禮昨晚（30日）在首爾MBC媒體中心公共禮堂舉行，並由金聖柱和李先彬擔任司儀。全晚最高榮譽演技大賞由徐康俊憑劇集《臥底高中》以爆冷姿態奪獎，而《臥底高中》更奪得最佳劇集、迷你劇視后（秦基周）、最佳女配角（金新綠）等4項大獎。

徐康俊攞獎好尷尬

不過昨晚真正的大贏家卻是古裝愛情劇《月亮在江邊流淌》，此劇共奪7項大獎，包括：迷你劇視帝（姜泰伍）、迷你劇視后（金世正）、最佳角色（晉久）、最佳CP（姜泰伍、金世正）、最佳男配角（金南喜）、最佳男新人（李新英）和最佳女新人（洪秀珠）。此外，羅人友（《加州汽車旅館》）和李先彬（《走到月亮為止》）分別奪得迷你劇部門男、女子優秀演技獎。鄭敬淏（《勞模師盧武鎮》）和李世榮（《加州汽車旅館》）則同奪最佳演員獎；李彩玟（《芭妮與哥哥們》）和趙雅蘭（《走到月亮為止》），亦與李新英、洪秀珠同奪男女新人獎。

32歲的徐康俊出道13年就獲得了大獎，他本人領獎時亦難掩驚訝表情，並坦言：「要我說現在的心情，與其說是高興，不如說是尷尬。我太驚訝了，也有點不好意思。」他補充道：「拍攝期間，我經常想自己隨時可能被替換。沒有人知道我會做這份工作多久，但我不想在結束之前被替換。我會更加認真地學習、思考和行動。」

而獲封迷你劇視帝的姜泰伍則表示：「這部作品（《月亮在江邊流淌》）讓我意識到，事隔多年，我依然真切地享受着表演，我要感謝導演讓我重新發現了表演的樂趣。」而獲頒最佳演員獎的鄭敬淏表示：「我平時很少領獎，所以不太能表達我的感激之情，但20多年來，我一直渴望能在這樣的舞台上獲獎。」同獲封最佳演員的李世榮則強忍淚水，激動地說：「能夠以演員為生，我真的非常開心給我這份工作感。」

