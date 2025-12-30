《愛回家》「Laptop」孟希璘副業吸金力驚人 月入比正職最少高10倍 出身演藝世家二伯父是孟海

已故資深動作演員孟景海（孟海）的侄女孟希璘（Ball Mang）在2017年第29期TVB藝訓班畢業後加入TVB，入行多年拍過不少劇集，但發展機會不多，直到近年終憑《愛回家之開心速遞》接龍IT員工「Laptop」成功入屋。孟希璘的爸爸是邵氏演員兼憑《暗戰2》奪金馬獎最佳動作設計的孟龍，大姑媽孟秋也是一名武打演員，孟希璘自小在邵氏宿舍長大。

孟希璘曾遇怪病停工半年

孟希璘在15歲患上風濕免疫系統病（雷諾氏綜合病），關節長期腫痛經常發熱，會膊頭痛、麻痺至舉不起雙手，甚至有時發病更痛得整天都不能動，幸好遇上一個中醫師而令他重拾希望做回正常人。但早年孟希璘突然遇上怪病，一度停工半年冇工開，需要靠積蓄過活，不過孟希璘近年女友開水晶店，現在收入比TVB人工高出最多20倍！

相關閱讀：孟海設靈丨錢嘉樂感恩有孟海關照有工開 姪女孟希璘感謝曾志偉出錢出力

蔡潔與愛貓「豬仔」出動探店

蔡潔早前與愛貓「豬仔」出動探店，今次到訪孟希璘與女友經營的水晶店，蔡潔說：「見證着你們努力一步一步把小店做到頗具規模，真的覺得你們很棒！ 分享一個沒有被放到vlog裡面的小趣事：『波波說，原來當時準備開店的時候，還問過我的意見，我巴拉巴拉跟她說了一大堆，建議怎麼開店、去哪裡選貨等等。可是後來我對這件事情是一點都想不起來了，而且我壓根不覺得自己會懂得怎開店跟經營這回事。所以呀，最後事情有沒有能做成，旁人說甚麼並不是很重要，還是要靠自己謹慎决定，認真執行！接下來我們一起加油哦！」

孟希璘副業收入比正職高10倍

片中所見，孟希璘的店中有很多不同種類、大大小小不同的水晶，其中一塊巨型全天然黑水晶，孟希璘透露達六位數，被定為是「鎮店之寶」。孟希璘透露是一步一步苦心經營：「由第一間舖五十幾呎，慢慢搬到第三個舖位，不經不覺已經有3年。」孟希璘笑稱拍攝《拳王》後被「折磨完」，再加上要應對影視寒冬，而萌生開店念頭：「經濟差反而係嘅機會，尤其小商家及創業嘅人，因為成本變低，自己都出路遇貴人。」蔡潔忍不住問：「收入比公司多幾多倍？」孟希璘再認真數數手字後說：「一定有十倍，自己衡量比例啦！頭兩、三個月都係兩倍起，之後十幾至二十倍都有，到現在穩定十倍左右。」

相關閱讀：人氣花旦深夜慘遭「家暴」手臂現血痕 一原因遭「同居者」武力對待：嬲我冇陪佢