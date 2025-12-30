草蜢雲頂開騷約定4月紅館見 蔡一傑生病戒口缺席「榴槤小隊」

日前在雲頂舉行「草蜢RE:GRASSHOPPER巡迴演唱會2025－馬來西亞站」，元旦將至，三子演唱會就像跨年倒數派對般，傾力演出，座無虛席！獻唱新歌《老的辣》時，蔡一智（阿智）感性表示：「呢首歌請到Wyman（黃偉文）填詞，佢話我哋喺台上經已40年，經歷過好多風風雨雨，係越老越辣。」蔡一傑（傑少）續說：「草蜢今年入行40年，一隊組合要行40年並不是易事。明年四月就會喺紅館舉行我哋40周年全新嘅演唱會，到時大家一定要嚟睇我哋！」全場報以熱烈掌聲和尖叫聲回應。

歌迷歡呼聲驅「病魔」

草蜢Encore後，樂迷依然意猶未盡，寵粉的三子加插點唱環節，應樂迷要求獻唱《怎麼天生不是女人》以及師傅梅艷芳的經典金曲《夢伴》，音樂一響，三子拿起Mic Stand合拍地跳唱，傑少說：「好開心可以唱阿梅嘅歌，全場歡眾起晒身一齊跳。諗返起同阿梅一齊周遊列國登台，瞇埋眼都識唱、識跳，動作、歌詞已經入晒血。」接着，一名男樂迷情深款款點唱《永遠愛著你》，獲邀上台與草蜢合唱。這位男樂迷原來是唱得之人，一開口即贏盡掌聲，非常厲害。阿智笑說：「佢搶咗我支咪嚟唱，估唔到真係幾勁！」而巡唱來到尾二站，三子大感不捨，預告推出「RE:GRASSHOPPER」演唱會藍光碟，讓樂迷重溫每個精彩時刻，發佈會將於1月4日（星期日）於香港的圍方舉行。

另外，來到盛產榴槤的馬來西亞，阿智和蘇志威（蘇老闆）一到埗即品嚐D24、貓山王等等不同品種的榴槤，兩位吃得津津有味大讚齒頰留香，「榴槤小隊」卻獨欠傑少一人。傑少透露因生病近一星期，為免影響演出必須戒口，他說：「好驚開唔到聲，呢幾日仲係好唔舒服，今次演出順利，好開心！歌迷真係勁，連我感冒都可以唱返開把聲，多謝你哋！我呢幾日忍住唔同人講嘢，又唔敢飲凍嘢，唔敢食生果，因為唔食得生冷嘢，你哋個個喺度食榴槤，我好想食又唔食得，幾忍得口。」

阿智笑說：「馬來西亞觀眾真係好熱情，佢哋嘅掌聲同尖叫聲令你啲病都走埋。」三子大讚馬來西亞樂迷「誇啦啦」，深深被他們的熱情所打動。