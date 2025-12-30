Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步

更新時間：17:00 2025-12-30 HKT
發佈時間：17:00 2025-12-30 HKT

天王劉德華的太太朱麗蒨生於富裕家庭，其表妹陳雪鈴是馬來西亞十大富豪之一的陳志遠的女兒，經常坐私人飛機去旅行，更有「大馬最美千金」之稱。陳雪鈴於2018年嫁馬來西亞超級富二代大馬納莎集團四公子Faliq，二人婚後密密造人，已育有一子一女的她，上月尾再誕下細仔Ariz，近日陳雪鈴在其IG分享細仔滿月的照片和影片時，讓其超級豪宅意外曝光。

陳雪鈴家中可擺三棵巨型聖誕樹

陳雪鈴在IG發文寫道：「Happy one month to our precious baby Ariz!」 產後一個月的陳雪鈴似乎已極速收身，手腳依然纖幼，相信令不少女士羨慕！照片中見到BB睡在特製的吊床上，吊床小廳的中央，小廳的另一邊疑似是BB的寢室，旁邊放了一隻超大的熊公仔，房間設計簡約寬敞。而她在聖誕節亦有分享一家五口的家庭照，其客廳擺放了三棵以銀白色為主的巨型聖誕樹，充滿節日氣氛。

相關閱讀：劉德華家族報喜！朱麗蒨表妹「大馬最美千金」陳雪鈴喜迎三胎 奢華婚禮後七年抱三

陳雪鈴助父親打理家族生意

出生於富裕家庭的陳雪鈴，背景顯赫，父陳志遠是成功集團（Berjaya Corporation）的創辦人，亦是馬來西亞十大富豪之一。陳雪鈴除了活躍社交圈外，同時亦是不位事業型女性，協助父親打理家族生意，擔任旗下大型商場的CEO，並創立自己的美容品牌，有傳其個人資產高達30億港元。

相關閱讀：劉德華老婆表妹坐私人飛機外遊 一對子女機上著睡衣瞓雙人床周圍跳 身家達30億生活奢華

