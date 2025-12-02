Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉德華家族報喜！朱麗蒨表妹「大馬最美千金」陳雪鈴喜迎三胎 奢華婚禮後七年抱三

影視圈
更新時間：20:30 2025-12-02 HKT
發佈時間：20:30 2025-12-02 HKT

劉德華老婆朱麗倩外家富裕，其表妹陳雪鈴有「大馬最美千金」之稱，2018年嫁馬來西亞超級富二代大馬納莎集團四公子Faliq，二人婚後密密造人，早前宣布陀第三胎，分享喜悅。陳雪鈴昨晚（1日）在社交網透露細仔出世，與老公及一對仔女喜迎BB的誕生。

陳雪鈴懷孕生活告一段落

陳雪鈴昨晚在IG宣布喜訊，透露誕下第三胎，細仔已經出世。陳雪鈴分享多張溫馨的家庭照片，圖中見到她與丈夫Faliq捧住BB仔的小腳，而另一張則加上一對仔女，組成五口之家。今日凌晨，陳雪鈴在IG限時動態表示產後第三天，開心孕期已經結束。陳雪鈴以英文留言：「Arianna、Arman再加上你，我們珍貴的第三個寶寶出生啦！感恩！」

相關閱讀：劉德華老婆富貴表妹陀第三胎公布BB性別 懷孕29周手腳纖幼未見走樣

陳雪鈴出生富裕家庭，背景顯赫，其父陳志遠是成功集團（Berjaya Corporation）的創辦人，亦是馬來西亞十大富豪之一。 陳雪鈴活躍社交圈外，同時是事業型女性，年紀輕輕已協助父親打理家族生意，擔任旗下大型商場的CEO，並創立自己的美容品牌，有傳其個人資產高達30億港元。

陳雪鈴與老公門當戶對

陳雪鈴與老公Faliq Nasimuddin門當戶對，Faliq 現為集團的副執行主席及董事總經理。陳雪鈴與Faliq結婚七年，當年的婚禮極盡奢華，曾到海外舉辦三場盛大的婚禮，成為一時佳話。陳雪鈴為老公先後誕下兩子一女，婚姻生活美滿。

相關閱讀：劉德華家添新成員！朱麗蒨富貴表妹陳雪鈴懷第三胎 大肚無阻狂啪甜品坐私人飛機外遊

