戴祖儀被「小鮮肉」餵食棒棒糖 感情事寧缺莫濫 何依婷大讚老公廚藝好

戴祖儀和何依婷出席TVB節目《尋歡作樂的姐姐》記者會時一同受訪，問到戴祖儀在節目被「小鮮肉」餵食棒棒糖，她笑言事情來得太突然並不知當時怎樣發生，戴祖儀又笑說為拍節目中教騎馬場面，事前和一名百萬網紅學騎馬，但自己「用完即棄」，拍完後無再聯絡對方，又謂自己私生活保守，不過天氣凍想要找個人擁抱，但對感情事寧缺莫濫。

首次見識二頭肌

已是人妻的何依婷指自己今次是主力食，甚少跟小鮮肉互動，不過就有赤裸上身的小鮮肉為她烤牛肉和餵食，問到感覺如何？她笑言覺得他們可以着返件衫先，又坦言首次見識到二頭肌。何依婷指老公平時都有為她下廚，笑言老公有着衫，更大讚喜愛烹飪的老公廚藝好。



