Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

戴祖儀被「小鮮肉」餵食棒棒糖 感情事寧缺莫濫 何依婷大讚老公廚藝好

影視圈
更新時間：20:15 2025-12-29 HKT
發佈時間：20:15 2025-12-29 HKT

戴祖儀和何依婷出席TVB節目《尋歡作樂的姐姐》記者會時一同受訪，問到戴祖儀在節目被「小鮮肉」餵食棒棒糖，她笑言事情來得太突然並不知當時怎樣發生，戴祖儀又笑說為拍節目中教騎馬場面，事前和一名百萬網紅學騎馬，但自己「用完即棄」，拍完後無再聯絡對方，又謂自己私生活保守，不過天氣凍想要找個人擁抱，但對感情事寧缺莫濫。

首次見識二頭肌

已是人妻的何依婷指自己今次是主力食，甚少跟小鮮肉互動，不過就有赤裸上身的小鮮肉為她烤牛肉和餵食，問到感覺如何？她笑言覺得他們可以着返件衫先，又坦言首次見識到二頭肌。何依婷指老公平時都有為她下廚，笑言老公有着衫，更大讚喜愛烹飪的老公廚藝好。


 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
3小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
3小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
影視圈
5小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
7小時前
被告辜晉豪。資料圖片
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
社會
5小時前
天氣︱終於凍！天文台料周六市區氣溫僅11°C 一區低見5°C 惟12月無寒冷警告勢破26年紀錄
社會
8小時前
外賣員鬥慘！時薪$41低過法定工資 同行貼出更「絕望數字」！7小時收入竟只有...｜Juicy叮
外賣員鬥慘！時薪$41低過法定工資 同行貼出更「絕望數字」！7小時收入竟只有...｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
時事熱話
2小時前