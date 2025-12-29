Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

MIRROR「生日群組」齊人補祝Jer牛一 誤寫歌名獲𧶽新朵「傻闌」

影視圈
更新時間：19:45 2025-12-29 HKT
發佈時間：19:45 2025-12-29 HKT

MIRROR成員柳應廷 (Jer ) 上月(20日) 迎來33歲生日，不過當日他在工作中渡過，相隔一個多月，昨晚「生日群組」成員盧瀚霆（Anson Lo）﹑呂爵安（Edan）﹑李駿傑（Jeremy）和邱士縉（Stanley）就為Jer補祝生日，更為壽星仔起了一個「新朵」。

合唱爆笑生日歌

Jer早前因將Moon Tang的歌曲《夜闌人靜》誤寫成「夜X人靜」的粗口字引發趣事，立即被身邊好友開玩笑稱為「傻闌」。昨日，「生日群組」成員齊腳現身為Jer 補祝生日，Edan在社交網分享與Jer慶祝生日的合照及片段，見他們以素顏上陣，並以紙巾代替生日牌，寫上「傻闌生日快樂」，更一同唱英文生日歌，當中更搞笑地唱出"Happy Birthday to 傻闌"時，五子都忍不住爆笑，Edan寫道：「補祝Jer(傻闌)(Mirror)生日快樂。」陳蕾即留言謂：「笑出聲」；而Jer 亦有上載相片，並寫道：「遲來的…多謝大家」。

