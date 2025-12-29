陳庭欣分手｜楊振源曾帶金髮女上船 陳庭欣拍拖8年變富貴升呢住豪宅屢傳結婚

前香港小姐冠軍陳庭欣（Toby）今日（29日）出席活動時，親口證實與拍拖8年、坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）已分手兩、三個月。她表示兩人是和平分手，不涉及第三者，現在仍然是朋友，為這段備受矚目的戀情畫上句號。

陳庭欣拍拖後曾進駐九肚山豪宅

自2018年與楊振源公開戀情後，陳庭欣的生活亦越見富貴，備受外界關注。她由公屋單位，成功進駐男友位於沙田九肚山的豪宅，其後再遷往九龍站天璽的愛巢。陳庭欣亦不時在社交媒體上分享奢華生活，大晒名牌手袋，衣食住行盡顯「老闆娘」氣派，並經常為男友的生意站台。

相關閱讀：「十億女友」陳庭欣身份被動搖？缺席男友生日會關係成謎 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5

陳庭欣多年來屢傳婚訊

陳庭欣由約2019年開始，就被傳將會嫁楊振源，當年陳庭欣曾表示：「有好多人恭喜我，但大家搞錯。」她當時已笑言習慣被傳婚訊，所以不感到驚訝。事實上，二人拍拖後經常高調放閃，2019年Benny更投資1,200萬給陳庭欣開設健身中心，但兩人感情曾現暗湧，楊振源曾同其他人傳緋聞，甚至跟陳庭欣好友阿Yu有染。

楊振源曾被拍得帶金髮女出海

2022年，有雜誌拍到楊振源和一名金髮女子結伴出海，雙方玩得甚為愉快並被指穿上情侶裝，當時陳庭欣就表示該名女子，亦指「識同唔識都好普通」、「朋友唔係男就係女」力撐楊振源。

陳庭欣一直忍氣吞聲？

但對外陳庭欣一直深信楊振源不會出軌，並於IG上載合照放閃，證明其正印地位好穩陣。另外陳庭欣亦曾講過自己不太喜歡小朋友，再加上楊振源曾離婚的關係，故此沒有盡快結婚的打算。當時有知情人士指，陳庭欣對楊振源十分着緊，就算男友被揭花弗，亦只好忍氣吞聲。

陳庭欣早前指寄情工作

近月來，兩人鮮有公開合體。在楊振源的生日派對上，只有家人、朋友及同事為他慶祝，身為女友的陳庭欣卻不見蹤影。而在剛過去的聖誕節，陳庭欣亦未有與男友一同慶祝，反而與好友張彥博等人度過，神情略顯落寞，而早前被問到婚事，陳庭欣更曾表示：「結婚暫時唔喺我人生top 5入面住」，暫時會專注於工作，原來二人當時已經分手。

陳庭欣情史豐富

陳庭欣和楊振源拍拖前情史豐富，有傳他參選港姐時，曾迷倒贊助商之一的康泰旅行社太子黃進達，出道後陳庭欣又曾與黎諾懿在赤柱跟約會2小時，但事後卻堅稱二人只是朋友。到2011年，陳庭欣和香港先生翟威廉傳出緋聞，但陳庭欣卻沒有承認，到兩人分手後翟威廉才承認兩人曾拍拖5年。2017年陳庭欣被拍得與夏文汐表弟，以及楊恭如舊愛大律師唐偉倫出雙入對，但陳庭欣都加以否認。

相關閱讀：前港姐冠軍封「TVB新一代Job后」仍逼港鐵 擁富貴男友進駐九肚山豪宅 冇戴口罩悠然自得好貼地