萬千星輝頒獎典禮2025丨GM曾展望爭飛躍男藝員 克服過度活躍症與喪父之痛 與女友葉蒨文拍住上

萬千星輝頒獎典禮2025／GM曾展望／飛躍進步男藝員｜香港電視廣播有限公司（TVB）年度盛事《 萬千星輝頒獎典禮2025》，定於2026年1月4日在澳門上葡京綜合渡假村隆重舉行。曾展望（GM）獲提名《萬千星輝頒獎典禮2025》「飛躍進步男藝員」，他近年人氣急升，事業愛情兩得意。從《#後生仔傾吓偈》的靦腆青年，到《愛·回家之開心速遞》的「Mike」，再到《女神配對計劃》成功追到女神葉蒨文（Sophie），曾展望星途與戀情均備受矚目。

TVB頒獎禮2025丨曾展望理大學霸擁道士資格

現年28歲的曾展望，在美國洛杉磯出生，3歲隨家人移居香港。他畢業於香港理工大學會計系，是名副其實的學霸。然而，他的人生軌跡並未按傳統會計師的道路前進。一次機緣巧合，他在街頭接受TVB節目《#後生仔傾吓偈》訪問，半年後竟獲邀加入節目，誤打誤撞下踏入演藝圈。此外，曾展望還擁有七品道士的資格，他因陪伴朋友驅鬼而對道教產生興趣，曾遠赴江西龍虎山天師府授籙，考獲道士資格，可謂多才多藝。

TVB頒獎禮2025丨曾展望拍《愛回家》入屋

曾展望的演藝生涯始於《#後生仔傾吓偈》，其後加入《愛·回家之開心速遞》飾演「Mike」一角成功入屋。他亦參演過《青春不要臉》、《金宵大廈2》等多部劇集，並主持《Mayanne小喇叭》等節目作多方面發展。

TVB頒獎禮2025丨曾展望與葉蒨文拍拖

今年曾展望迎來事業的豐收期，除了獲提名「飛躍進步男藝員」外，與葉蒨文譜出戀曲亦成為大眾熱話。曾展望與葉蒨文在戀愛真人騷《女神配對計劃》中成功配對，由《愛·回家之開心速遞》的螢幕情侶發展成真正戀人。二人情根早種，曾展望曾因心情低落獲葉蒨文送上愛心咖啡而心生好感。曾展望在《女神配對計劃》中勇敢表白：「我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。」最終打動芳心。曾展望與葉蒨文公開戀情後，經常以情侶檔姿態出席活動，在IG大方放閃，深受網民喜愛。

TVB頒獎禮2025丨曾展望克服過度活躍症

曾展望陽光開朗的形象深入民心，但在他燦爛笑容的背後，卻隱藏著一段充滿挑戰的成長經歷。曾展望童年時期確診患上過度活躍症（ADHD），以及16歲時經歷喪父之痛，都為他的人生留下深刻的印記。他曾在訪問中透露，自己小時候患有過度活躍症，無法專注超過十秒。他的「頑皮事跡」多不勝數，例如曾在上課時無故站起來與同學玩捉迷藏，甚至跳爛了家中三張梳化。當時，他的母親只覺得他比一般小朋友活潑，並未察覺到問題的嚴重性。曾展望憶述，他曾嘗試服用藥物治療，但因服藥後感到情緒壓抑，只服用了一個月便停藥，改為透過運動和閱讀來幫助自己平靜下來。

TVB頒獎禮2025丨曾展望16歲喪父

在曾展望16歲那年，他的父親因急病離世，這對他造成了沉重的打擊，他自此與母親及妹妹相依為命。為了追尋演藝夢，曾展望在大學畢業後選擇加入娛樂圈，但入行初期收入不穩，難以定時給予家用，令他深感愧疚。曾展望曾在訪問中坦言：「覺得自己對唔住媽咪！」儘管如此，他的母親一直給予他極大的自由度去追夢。曾展望曾向母親承諾，如果在28歲前仍未有成績便會考慮轉行。幸運的是，他在28歲前憑藉戀愛真人騷《女神配對計劃》人氣急升，事業終見起色。