61歲「綠葉王」被指面部發黑恐健康響警號 親自回應「黑面」真相非患糖尿病

現年61歲的林雪體型越來越漲，早前現身出席電影首映時，被網民發現面上的有一撻撻的大黑斑，左邊面的一撻更延至左眼皮位置，目測有約5至8厘米大，不禁令人擔心他的健康狀況，甚至有網民猜測他是患上因糖尿病而引發「黑色棘皮症」。

林雪親解「黑面」之謎

林雪日前在小紅書上分享了一條影片，親解面上「大黑斑」之謎，影片的林雪坐在疑似美容院的床上，他解釋表示：「粉絲你哋成日話我、關心我，話我身體有問題，多謝你哋關心！其實我喺度做緊醫美，所以佢起焦，嗰次出席發佈會嘅時候，大家見到，可能佢起緊焦。OK！我多謝大家關心，我會整到靚靚仔，然後出嚟見你哋，好冇？多謝晒！」

林雪被勸要減肥

而林雪在影片尾段，就上載了一張躺在床上、臉上敷着面膜的照片，右口舉起V字手勢，擺出一副十分享受的樣子。影片一出，即引來不少網民留言關心林雪的健康狀況：「要减肥了，我還想多看你幾年」、「減肥啦，肥得滯」、「林總，要注意健康，肚子太大了」、「做醫美冇用，你要減肥，做運動調整飲食」等，另有網民笑言沒有爆粗的林雪是假的：「這是假的肥雪，沒有爆粗口」。

