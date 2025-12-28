Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

77歲元祖級烹飪節目主持驚喜現身 與李司棋世紀合照 風采不減當年

影視圈
更新時間：21:00 2025-12-28 HKT
發佈時間：21:00 2025-12-28 HKT

李司棋近日在facebook分享一張與元祖級烹飪節目主持人甄文達的合照，引發網民熱議，勾起一代人的集體回憶。從李司棋分享的照片可見，她與身穿招牌廚師服的甄文達精神翼翼，兩人對著鏡頭豎起拇指，笑容滿面。李司棋戴上珍珠頸鏈打扮雍容華貴，而77歲的甄文達則神采飛揚，風采不減當年。

李司棋引用經典金句掀回憶殺

李司棋在帖文中透露，她早前於馬來西亞偶遇甄文達，並稱其為「第一代煮食KOL」，更引用甄文達的經典金句「If Yan can cook,so can you!」，短短數語，已讓不少人瞬間掉入時光隧道。

相關閱讀：名廚甄文達近照神似羅文！面色紅潤勁精靈 皮膚緊緻唔輸後生仔

甄文達被封烹飪界巨星

甄文達是全球最知名的華裔廚師之一。他在7、80年代主持烹飪節目《Yan Can Cook》，憑藉風趣幽默的主持風格、出神入化的刀功，以及「If Yan can cook, so can you!」這句琅琅上口的口號，風靡全球。他的節目在超過70個國家播出，當年亞視都曾播出他的節目，他將中式烹飪的樂趣和技巧介紹給了世界各地的觀眾，是名副其實的「烹飪界KOL始祖」。

這次兩位殿堂級人馬的世紀合照，不僅讓粉絲感到驚喜，也讓許多人懷念起當年坐在電視機前，跟著甄文達學煮餸的歡樂時光。

相關閱讀：名廚甄文達驚變羅文尹光混合體 轉型KOL拍片教煮餸仲有開餐廳

