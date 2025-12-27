新城頒獎禮2025丨完整得獎名單一覽表 林家謙成「勁爆年度歌手」 李幸倪得「勁爆女歌手」金獎 MC 張天賦奪「勁爆男歌手」金獎

《新城勁爆頒獎禮2025》今日(27日)在會展舉行，頒發73個獎項，英皇橫掃15個獎成大羸家。有別往年華納歌手缺席《勁爆》，今年雙方破冰成功，多位華納歌手到場更奪得14.5個獎之多。MC張天賦、李幸倪(Gin Lee)分別榮膺「勁爆男、女歌手金獎」，林家謙奪「勁爆年度歌手」，3人各捧3獎是全晚獲獎最多歌手。

《新城勁爆頒獎禮2025》得獎名單

勁爆新樂隊/組合(金)：IdG Bubbles {Sony-Green Music}

勁爆新樂隊/組合(銀)：Honey Punch {Baron Music}

勁爆新樂隊/組合(銅)：FYP {環球}

勁爆女新人(金)： Amy Lo {寰亞}

勁爆女新人(銀)： 黃洛妍 {AAM}

勁爆女新人(銅)：Riiana {Fireverse}

勁爆男新人(金)：林暐竣 {環球}

勁爆男新人(銀)：梁煒謙 {Vince Music}

勁爆男新人(雙銅)：梁祟希 {Naughty Corner} / 趙亮超 {獨立}

勁爆我撐新人：吳文忻 {獨立}

勁爆躍進女歌手(金)：鍾柔美 {AAM}

勁爆躍進女歌手(銀)：林芊瑩 {無限傳奇}

勁爆躍進女歌手(銅)：詹天文 {AAM}

勁爆躍進男歌手(金)：力臻 {Sony}

勁爆躍進男歌手(銀)：黎展峯 {英皇}

勁爆躍進男歌手(銅)：林智樂 {AAM}

勁爆作曲：《逆行》 [主唱：謝霆鋒] 作曲：謝霆鋒 {英皇}

勁爆填詞：《其實痛是你的想像》[主唱：鄧小巧] 填詞：鄧小巧 {英皇}

勁爆編曲：《夜闌人靜》[主唱：Moon Tang] 編曲：Gordon Flanders {華納}

勁爆監製：《不愛無壞》[主唱：陳柏宇] 監製：陳柏宇、Edward Chan {Sony}

勁爆 Z 世代樂勢力女歌手(金)：姚焯菲 {AAM}

勁爆 Z 世代樂勢力女歌手(銀)：黃淑蔓 {寰亞}

勁爆 Z 世代樂勢力女歌手(銅)：Moon Tang {華納}

勁爆 Z 世代樂勢力男歌手(金)：Gordon Flanders {華納}

勁爆 Z 世代樂勢力男歌手(銀)：曾傲棐 {英皇}

勁爆 Z 世代樂勢力男歌手(銅)：黃明德 {英皇}

勁爆播放指數歌曲：《Catch A Feeling》張馳豪 {AAM}

勁爆網上最受歡迎男歌手：盧瀚霆 {大國文化}

勁爆網上最受歡迎女歌手：李幸倪 {英皇}

勁爆國語力歌曲(金)：《上場》周殷廷 Feat. SHIGGA SHAY 西閣 {環球}

勁爆國語力歌曲(銀)：《香水》謝霆鋒、歐陽娜娜 {英皇}

勁爆國語力歌曲(銅)：《老人與海 (再遇合唱版)》泳兒、海鳴威 {英皇}

勁爆合唱歌曲(金)：《我感覺到》魏浚笙/洪嘉豪 {華納}

勁爆合唱歌曲(銀)：《你是我的專屬配對》力臻/Michael C {Sony}

勁爆合唱歌曲(銅)：《矛盾系女生》施匡翹/ JC 陳詠桐 {臻世娛樂}

勁爆唱作人(金)：林家謙 {Terence Lam}

勁爆唱作人(銀)：洪嘉豪 {華納}

勁爆唱作人(銅)：林奕匡 {Sony}

勁爆十大卓越歌手 1：鄧小巧 {英皇}

勁爆十大卓越歌手 2：魏浚笙 {BTBAS}

勁爆十大卓越歌手 3：黃妍 {Sony}

勁爆十大卓越歌手 4：周殷廷 {環球}

勁爆十大卓越歌手 5：Gareth.T 湯令山 {華納}

勁爆十大卓越歌手 6：方皓玟 {Strawberry Fields}

勁爆十大卓越歌手 7：張馳豪 {AAM}

勁爆十大卓越歌手 8：安俊豪 {尚品}

勁爆十大卓越歌手 9：Kiri T {華納}

勁爆十大卓越歌手 10：許廷鏗 {自許紀錄}

勁爆歌曲 1：《親愛的》洪嘉豪 {華納}

勁爆歌曲 2：《無糖可樂》泳兒 {英皇}

勁爆歌曲 3：《深層消毒》 林芊瑩 {無限傳奇}

勁爆歌曲 4：《我們什麼都不是》馬天佑 {Fame Glory}

勁爆歌曲 5：《你流淚所以我流淚》Dear Jane {華納}

勁爆歌曲 6：《白色踢死兔》魏浚笙 {BTBAS}

勁爆歌曲 7：《我所看見的未來》陳柏宇 {Sony}

勁爆歌曲 8：《四月物語》林家謙 {Terence Lam}

勁爆歌曲 9：《白夜行》李幸倪 {英皇}

勁爆歌曲 10：《說謊者》MC 張天賦 {華納}

勁爆組合(金)：Beanies {YHYS}

勁爆組合(銀)：VIVA {英皇}

勁爆組合(銅)：XiX {環球}

勁爆樂隊(金)：Dear Jane {華納}

勁爆樂隊(銀)：Nowhere Boys {寰亞}

勁爆樂隊(銅)： Locksmiths 開鎖佬 {英皇}

勁爆女歌手(金)：李幸倪 {英皇}

勁爆女歌手(銀)：陳蕾 {華納}

勁爆女歌手(銅)：泳兒 {英皇}

勁爆男歌手(金)：MC 張天賦 {華納}

勁爆男歌手(銀)：陳柏宇 {Sony}

勁爆男歌手(銅)：陳健安 {寰亞}

勁爆年度專輯：「Sweet & Sour」 MC 張天賦 {華納}

勁爆年度歌曲：《用背脊唱情歌》Gareth.T 湯令山 {華納}

勁爆年度歌手：林家謙 {Terence Lam}