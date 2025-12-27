Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡鴻鈞不理會「禁愛令」：我比較反叛 吳業坤幫王敏奕拉票問老婆反應即時口窒 恨得「飛躍」獎因下年唔想再飛

影視圈
更新時間：18:15 2025-12-27 HKT
發佈時間：18:15 2025-12-27 HKT

胡鴻鈞與吳業坤（坤哥）今日（27日）到紅磡出席慈善音樂會，《東周刊》日前獨家爆出何沛珈和阮浩棕結束兩年情，除了因聚少離多之外，TVB執行「禁愛令」，禁止力捧中的花旦與小生將感情事浮面，身為蔡思貝的緋聞男友胡鴻鈞就表示冇聽過，而坤哥指看報道知道此事，但已婚的他也指沒聽過。提到胡鴻鈞多年來一直跟蔡思貝傳緋聞，但從來未有承認，以為他是收到「禁愛令」，胡鴻鈞說：「真係唔關事，我覺得如果係公開要認我就會認，我就比較反叛啲。」在旁的坤哥亦表示公司不能阻止胡鴻鈞拍拖，更幫口表示如果有「禁愛令」，曾展望與葉蒨文就不能拍拖，因為公司一視同仁，不會雙重標準。胡鴻鈞認為若禁愛，可能是公司希望年輕藝人先專注在工作上，笑指他沒收到是否因為年紀大？他說：「認老呀，都30幾，好多新入行嘅朋友見到我哋都叫我哋做前輩，都當之無愧，講緊年紀，實力就唔講！」他又謂若是官方的命令，應每個人都收到，但到現在為止自己也沒有聽過。

坤哥覺得王敏奕值得被人看見

吳業坤最近頻頻為TVB頒獎禮進行拉票，而且他更出動捆綁式策略幫拍檔王敏奕拉票，他坦言拍完《新聞女王》第一季之後，覺得敏奕的演技值得被人看見，可惜她低調，所以便提議投自己票時也要投王敏奕票，但投王敏奕就不一定要投他，在旁的胡鴻鈞即反問坤哥的老婆是否知道此事，坤哥即時口窒：「愛子…知嘅知嘅！呢啲叫做無私呀嘛！」坤哥坦言以前只看王敏奕外表，未合作過不會清楚她的人，而合作的時候，對方做足功課之餘也會為自己設計不同的事情，認為這樣的王敏奕是值得大家知道，坤哥又坦言若有機會也希望跟王敏奕一起得獎，若能得到「飛躍」就完成心願，更笑指：「唔攞都得，但下年唔好逼我飛，唔係逼，今年做得咁好都攞唔到，下年驚突破唔到！」

胡鴻鈞感激做音樂劇機會

胡鴻鈞也希望坤哥能夠得獎，這樣愛子就可以在台下見證他最輝煌的一刻，又表示會將自己的票投給坤哥和王敏奕。提到胡鴻鈞之前挑戰音樂劇因壓力大喊爆，他指現在也感激這一次機會，最初因未試過做，驚自己處理不到會緊張，幸好台前幕後都幫助和包容自己，完成後收到的評價都不俗，是一次很好的經驗。

