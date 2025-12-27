鍾嘉欣婚姻雨過天青？與脊醫老公Jeremy合體挑戰默契 結果令人差異反應超真實

鍾嘉欣（Linda）早前完成內地的演唱會後，已經返回加拿大與三個仔女過聖誕。昨日（26日）鍾嘉欣在IG貼上與三個仔女玩遊戲的短片，今次她的脊醫老公Jeremy終於現身，釋除了婚變疑雲。

鍾嘉欣與老公傳婚變上微博熱搜

鍾嘉欣與TVB前高層梁乃鵬侄仔、脊醫Jeremy結婚十年，先後誕下大女梁愛晨（Kelly），兒子梁志誠（Jared）和細女梁紫琳（Anika），本來一家人在加拿大生活得幸福滿滿，但今年11月微博熱搜驚見「港媒曝鍾嘉欣在加拿大起訴丈夫」並稱兩人婚變，鍾嘉欣曾稱「我們的關係越來越Strong」。

鍾嘉欣與老公Jeremy嘗試情侶挑戰

鍾嘉欣昨日在IG貼上一段短片，片中看到一家五口坐在聖誕樹旁的生活照，接着鍾嘉欣將花紙鋪在地上，自己再躺在上面，並以花紙包裹着自己，其時三子女衝出來把花紙拆開，4個人在地上攬作一團，原來小朋友最想要的禮物正是媽咪，難怪畫面看起來搞笑又可愛。其後鍾嘉欣再出po，今次與老公Jeremy齊齊嘗試情侶挑戰，老公Jeremy捉住鍾嘉欣的一隻腳，鍾嘉欣則單腳彎要腰穿過穿老公的鬍臂彎，以360度轉一圈平穩落地，不過鍾嘉欣與老公的挑戰明顯失敗，差點摔倒，最後兩人都笑了起來。

鍾嘉欣疑因經常返港工作惹婚變傳言

鍾嘉欣疑因經常返港工作，以及久未晒出與老公的合照而惹來婚變傳言，早前微博曾瘋傳「港媒曝鍾嘉欣在加拿大起訴丈夫」的消息，直指二人婚姻亮起紅燈，鍾嘉欣其後否認傳聞並說：「婚姻關係的每一年都好感恩，好多人都未必能維持，但我們的關係越來越Strong，感情昇華，要磨合的地方都磨完，大家都好包容對方，婚姻一定會經歷過風浪，有難關才有韌力，才可以一帆風順。（你們最難是過哪一關？）生完第一個小朋友之後，有了孩子是會令整個世界轉變，大家要溝通點去照顧小朋友。」本來今年12月25日是結婚10周年，但鍾嘉欣指聖誕節都是一家人過，留待明年2月才會兩個人去旅行。

