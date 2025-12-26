吳業坤、黃庭鋒趕場拉票衝刺 盼雙雙奪「飛躍進步男藝員」

吳業坤與黃庭鋒近日積極為《萬千星輝頒獎典禮2025》展開拉票活動，兩人希望一同獲得「飛躍進步男藝員」大獎。昨日行程緊湊，他們先前往工展會進行快閃活動，現場派發楊枝甘露與市民互動，隨後登上宣傳車爭取支持。前日則返回電視城，向同事派發鮑魚及湯包，在寒冷天氣中送上溫暖。

吳業坤、黃庭鋒即席創作拉票歌曲

拉票高潮出現在TVB飯堂午飯時間，吳業坤手持結他，與黃庭鋒即席創作拉票歌曲，在飯堂內獻唱，希望以音樂打動同事。兩人異口同聲表示：「見到咁多公司同事，投票信心大咗好多，最希望兩人雙雙登上頒獎台獲得『飛躍進步男藝員』大獎！」吳業坤入圍「飛躍進步男藝員」、「最佳男配角」和「最佳電視歌曲」十強，他表示：「希望可以在電視上拿到一個獎項，甚麼獎都不要緊。今日我們出來拉票，是互相支持，而且曾經有一年出現雙飛躍得主，如果今年也是這樣就皆大歡喜。」被問及對哪項提名較有信心時，吳業坤說：「我在歌曲方面比較有信心，覺得《金式森林》這首歌很好聽，私心希望這首歌能夠得獎。」黃庭鋒今年則第六次入圍「飛躍進步男藝員」，他坦言：「每年都有信心角逐，但今年作品較多，如首次擔任男主角的《富貴千團》，還有《麻雀樂團》與《巨塔之后》中很有發揮的角色，所以很希望得獎。」