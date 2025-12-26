《SBS歌謠大戰》首爾舉行 Winter @aespa行紅地毯被fans杯葛 鉉辰@Stray Kids演出時耳環掉落隊友幫忙搵

韓國年度音樂盛事《SBS歌謠大戰》昨日在首爾舉行，星光熠熠，陣容包括人氣男團Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE及NCT WISH，以及人氣女團aespa、IVE、LE SSERAFIM、BABYMONSTER、MEOVV等，合共36組演出。近日傳出與男團BTS成員Jungkook有相同情侶紋身的aespa成員Winter，刻意用「化妝」遮蓋住右手臂上的情侶紋身，上周五她出席《KBS歌謠大祝祭》時，先是戴起長手套遮住右手臂，翌日她再現身Melon Music Awards（MMA）時，就以化妝遮去紋身，不過仍未能解除fans的憤怒。

耳環成功被Felix找回

昨日，Winter現身《SBS歌謠大戰》紅地毯向fans打招呼說「大家好，我們是aespa，聖誕快樂」後，現場非常安靜抵制，幾乎沒有任何尖叫聲回應，接着發言的NingNing與Giselle，一開口全場立刻大聲尖叫，形成強烈對比，Winter被fans「冷處理」。此外，有份演出的Stray Kids，成員鉉辰在演出時耳環意外掉落，他所戴的美洲豹鑽石耳環官網標價為41.4萬港元。Fans捕捉到散場時鉉辰在慌張尋找的畫面，其隊友都一齊落力搵，最終隊友的協助下，耳環成功被Felix找回，鉉辰即闕心得攬實Felix。