息影女星公開超豪聖誕派對流程 晒億元豪宅奢華佈置 LV朱古力任食媲美五星級自助餐

43歲前女子組合2R成員、現已轉型為成功企業家的黃婉佩 (Race)，自2016年與新加坡富商 David Loh 結婚後，過著令人稱羨的闊太生活。她不時在IG上分享家庭點滴和奢華日常，近日更於IG分享了一段影片，詳細介紹她如何為迎接聖誕節佈置其億元豪宅，再次引起網民熱議。

黃婉佩豪宅間隔氣派十足

從影片中可見，黃婉佩的豪宅空間感十足，設計時尚奢華。她首先介紹了寬敞的飯廳，設有可容納多人的圓桌，盡顯氣派。黃婉佩表示，她喜歡為派對設計一個「流程」，先讓客人在客廳或飯廳以外的地方享用餐前酒，然後才入席享用正餐。

而飯後的甜點環節，則是派對的另一高潮。為了讓賓客能自由走動、互相交流，黃婉佩特意將甜點和芝士擺放在飯廳與開放式廚房之間一張巨大的雲石島桌上。她解釋，以往的佈置都是單面朝向，但這次她將其設計成一個中央舞台，讓賓客可以圍繞著島桌品嚐美食、品酒和聊天，避免了晚宴時只能與鄰座交談的局限，足見其作為女主人的細心與周到。

聖誕佈置極盡奢華LV朱古力成焦點

在佈置方面，黃婉佩亦毫不馬虎。她親手在雲石島桌上鋪上松樹枝和冬日紅莓作基底，營造出濃厚的聖誕氣氛。桌上放滿了各式各樣的精緻美食，包括層次分明的班蘭蛋糕、金光閃閃的焦糖蛋糕、琳瑯滿目的芝士拼盤，以及多款可愛的聖誕造型薑餅人和朱古力。

在眾多甜點中，最搶眼的莫過於一盒來自頂級名牌Louis Vuitton的聖誕樹造型朱古力。黃婉佩小心地將這些奢華的朱古力逐一放置在蛋糕架上，為整個甜點桌增添了極致的奢華感，完美展示了她優雅貴氣的闊太生活品味。整個佈置從細節到整體都充滿心思，奢華程度媲美高級酒店的自助餐。

