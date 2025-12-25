Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB「御用強姦犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上搵食疑有困難  56元茶餐也嫌貴

影視圈
更新時間：14:00 2025-12-25 HKT
發佈時間：14:00 2025-12-25 HKT

現年61歲的TVB資深演員、被封為「御用奸人」的邵卓堯，曾於劇集《天梯》演強姦犯、《刑警》演殘障露宿殺手而讓觀眾留下印象。邵卓堯今年二月與圈外女友再婚，展開人生第二春，並移居內地中山。然而，新婚生活似乎並非一帆風順。近日邵卓堯在社交平台上傳一段與太太在茶餐廳用膳的影片，竟遭太太公開抱怨兼當眾出手拍打，而他一句「56元也嫌貴」，更意外揭示其經濟狀況似乎並不寬裕。

邵卓堯被老婆：一日一餐餓瘦十幾斤

在邵卓堯發布的影片中，他與太太正在一間茶餐廳用餐。當他掌鏡問太太食物味道如何時，太太隨即火力全開，對著鏡頭大吐苦水：「唔好食都要食㗎啦……一日淨係食一餐咋！」她激動地比較道：「人哋娶老婆返去養到肥肥白白，你娶我返去呢？餓鬼我！一日到黑淨係畀一餐飯我食。」

相關閱讀：61歲前邵氏小生被爆窮途末路「冇錢交租」   年初再婚長居內地農村每日燒柴煮飯

邵卓堯被老婆打

眼見邵卓堯只顧拍攝，太太情緒更顯激動，抱怨自己因此「瘦咗10幾斤」，並喝止他：「影影影，影咩啊影，唔准影！」說罷，她更出手大力拍打邵卓堯持手機的手臂，宣洩其強烈不滿，場面充滿火藥味。

邵卓堯56元餐費顯露經濟壓力

面對太太的「控訴」，邵卓堯試圖以「幫妳減肥」為由解圍，但太太並不買帳。其後，邵卓堯話鋒一轉，拿起賬單嘆氣道：「我個荷包都瘦咗好多」，隨即展示一張總計56元的賬單，似乎對這筆消費感到壓力。此舉引來太太不滿反擊：「一日淨係一餐咋，56蚊，你唔捨得啊？」邵卓堯聞言馬上改口稱「捨得」，並表示「下次自己煮」，似乎暗示外出用膳對他而言是個經濟負擔。

邵卓堯曾開的士養家

邵卓堯入行逾40年，近年將事業重心轉往內地，疑似工作量不多。他曾為養家在沙士期間兼職開的士，如今一句「56元也嫌貴」，不禁令人聯想其經濟狀況是否依然拮据。儘管影片火藥味濃，邵卓堯事後仍在留言區稱之為「生活小情趣」，但這次夫妻間的互動，卻也讓外界窺見了這位老戲骨在幕後可能面對的真實生活壓力。

相關閱讀：TVB綠葉忠臣被二婚妻當街喝打 一句話辣㷫太太勒令出街瞓：收埋乜嘢唔畀我知

