TVB綠葉忠臣被二婚妻當街喝打 一句話辣㷫太太勒令出街瞓：收埋乜嘢唔畀我知

更新時間：17:30 2025-11-26 HKT
發佈時間：17:30 2025-11-26 HKT


TVB「綠葉忠臣」邵卓堯早年離婚，與前妻育有一女，單身多年的邵卓堯迎來第二春，今年2月與圈外女友在沙田婚姻登記處註冊結婚，當日獲不少TVB藝人好友現身見證大喜日子，見證邵卓堯的第二段婚姻。

邵卓堯婚後鮮有讓太太亮相

不過婚後邵卓堯鮮有讓太太亮相，即使夫婦合體拍片亦只有聲演，日前太太罕現真身「夫妻檔」拍片，但邵卓堯竟因一句說話，搞到太太大動肝火，更被勒令「出街瞓」！

邵卓堯因為一句說話激嬲太太

邵卓堯婚後雖然仍有拍劇，但仍近年積極北上發展，而且更移居中山生活，日前他在小紅書拍片並說：「你陪着的時候，我從未羨慕過别人，所幸之事，飽餐與被愛。#記錄生活。」不過幸福背後，邵卓堯因為一句說話激嬲太太。當日邵卓堯與太太齊齊搭中港大巴回港，邵卓堯一臉悠閒地説：「休息，返屋企。」身旁的太太突然大動肝火地說：「返邊度屋企啊？」邵卓堯輕挑地回答：「返我香港屋企囉。」太太出手拍打老公嬲爆地說：「吓？你屋企冇我份㗎？我嫁咗畀你喎，點解會冇我份？你喺香港收埋啲乜嘢唔畀我知？係咪收埋其他唔畀我知，乜嘢叫你屋企？」

邵卓堯太太一臉賢淑氣質

邵卓堯連聲否認，企圖一手將老婆攬實，不過太太依然嬲爆：「你梗係想出街瞓？」幸好最後邵卓堯攬熄了太太的怒火，逃過「出街瞓」的厄運。但網民的焦點卻落在太太身上，打扮樸素一臉賢淑氣質，身穿貼身上衣盡現豐滿身材，不少網民留言大讚：「阿嫂登場」、「哥，又秀恩愛了，阿嫂好靚女」、「太太好後生，邵老闆也一樣」、「太太好靚啊」。有人留言問：「你去渡蜜月未？？」邵卓堯回覆稱：「過年。」

