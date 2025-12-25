炎明熹獨立發展後開騷變喊包 歌聲獻宏福苑死傷者 認準備不足︰表現㪐㩿

炎明熹（Gigi）昨晚（24日）在亞博覽舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》音樂會，Gigi在Encore期間狂喊，事後她解釋原因，是希望把歌曲送給大埔火災罹難者。

鍾柔美及姚焯菲捧場

Gigi在平安夜開騷吸引歐陽震華、袁文傑、葉巧琳，前TVB Music Group總裁何麗全亦到場支持，至於Gigi的「After Class」隊友鍾柔美及姚焯菲亦有捧場，而TVB仍沒有派出任何人到埸採訪。演唱會中段，Gigi自覺唱得麻麻，現場歌迷就大叫「好聽」，她多謝眾人體諒，又不停向在場朋友、前輩、老師及粉絲打招呼，她又問︰「大家想成為我嘅咩嘢？」有人大叫「屋企人」和「朋友」。而唱《還有一艘救生艙》前，Gigi邀請歌迷一起合唱副歌，氣氛甚好，令她十分感動。Encore時，Gigi換上牛仔衫、褲，整個環節的她共唱了4首歌，包括《記得》、《阿拉斯加港灣》、《Fix You》及《竹馬青梅》。在唱《記得》時，舞台上螢幕顯示「彼此日常的相處，無預警下突然成為回憶，會記得，仍會記得」，Gigi在唱的中途亦一度忍淚而唱不下去，最後「失守」，一邊唱一邊喊的不時用紙巾抹淚。唱完後，見她欲言又止，深呼吸再唱出《阿拉斯加港灣》。而唱到《Fix You》時，Gigi數次向觀眾90度鞠躬；她在鞠躬後，仍眼泛淚光，到完場前影大合照，她還在「索鼻」，有歌迷大叫「加油！唔好喊！」

喊到上唔到妝

Gigi在完騷後受訪，她明言表現未如理想，「好多謝大家接納這個自己。」問到是否開騷壓力大？她否認，指經過演出音樂劇《一束光──高錕的記憶》之後，成長了許多，「以前表演前會緊張到全身震，而家訓練到喺後台可以睇手機。」她形容是晚次表演，「自己有啲㪐㩿，睇到大家開心，我就樂極忘形。」笑言希望第一次看她演出的人，「唔好畀我呢個狀況嚇親！」提到她在Encore時狂喊，Gigi笑言並非第一次發生，到返後台時，化妝師也叮囑她喊完才補妝。問到她為何如此感觸？Gigi說：「其實前面三首歌，《記得》、《阿拉斯加港灣》同《Fix You》係想送畀火災中不幸離世嘅人，我又唔想呢個音樂會好似好凝重咁。我希望祝大家平安，好好珍惜身邊嘅人，我覺得世事真係好無常。」Gigi指身邊沒有人受這次火災影響，惟談到有親人做消防員時，她又想喊。

演出期間，螢幕顯示出不同字句，包括「想念不會區分時間場合，無論你現在何處，希望你都過得平安、幸福」、「我們總會再相遇，向前行，經過痛苦、困難」，Gigi坦言是心聲，是和創意總監、導演一同構思，「我講咗句說話，然後佢哋再幫我喺每首歌度加啲符合嘅內容，我好多謝佢哋陪我一齊諗，同埋希望可以為社會出一分力。」除此之外，她指在後台換衫時，歌唱老師跟她說︰「你嘅粉絲好愛你，佢哋仲喺出邊等你Encore！」令到她又忍不住喊出來。

「破冰」有寓意？

對於只開一場音樂會，Gigi直認準備時間不足，「之前做咗15場音樂劇，我唔想分心，未做好準備。」下年是否再開騷？Gigi說：「我覺得開騷同大家見面係一件好好嘅事情，但經過今次教訓，我一定要做好準備先再去開。」對於歌單中只有一首是她的作品，她解釋︰「揀歌時，我好多歌想唱，音樂總監就話揀歌唔可以漫無目的，一定要有主題，有故事性。今次揀嘅歌都好有意思，我哋分咗4 part，代表唔同故事。」至於開場時的「破冰」場景是否也有寓意？Gigi表示沒想過，「都多謝大家充滿想像力。」