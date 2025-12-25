Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張敬軒「絕育」找數日逼近？粉絲集體倒數引10萬人圍觀 被翻出17年前言論竟與前列腺有關

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-25 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-25 HKT

張敬軒將於明年2月迎來45歲生日，近日在不同社交平台上竟掀起一股「絕育倒數」熱潮，起因源於他17年前的一段受訪言論，引發網民及粉絲瘋狂討論，相關帖文更吸引多達10萬人瀏覽，相當爆笑。

張敬軒粉絲每日倒數

日前有張敬軒的粉絲在Threads上發文：「張敬軒絕育倒數Day38」，帖文迅速引發網民圍觀。其實早於今年初已有不少粉絲加入了這場「倒數」活動，留言：「聽聞你講45歲後做絕育手術，前列腺冇咁易有事，咁…」、「Book定下年生日做」，顯然對張敬軒的「承諾」念念不忘。

張敬軒絕育之亂源於08年言論

張敬軒這場「絕育」之亂，其實是源於2008年的一篇訪問。當時張敬軒受訪透露，家中的唐狗意外令鄰居愛犬懷孕，讓他笑稱要為愛犬進行絕育手術。隨後他分享自己聽聞的一個說法：「我聽人話，如果過咗45歲後，做絕育手術，好似前列腺冇咁易有事。」

不過，當年未滿30歲的張敬軒隨即自誇身體好，相信自己40多歲仍可傳宗接代，更自信地說：「唔會囉！我有做開運動，老而彌堅，遺傳到老竇咁好健康。」沒想到這段陳年發言會被粉絲挖出，並在他即將45歲之際，成為網上熱話。

張敬軒粉絲反應兩極

對於這場「絕育」倒數，粉絲反應相當兩極。有「優生學」派的粉絲強烈反對，留言力勸：「唔好啦！軒軒基因超級好，可以生小小音樂天才，繼承他的才華&帥氣可愛容貌」、「我非常肯定小軒BB絕對拎到2046叱咤樂壇冠軍」。另一方面，也有不少網民對粉絲的創意和瘋狂程度表示佩服，笑稱：「點解Hins fans可以咁痴線」，感嘆粉絲的幽默感與偶像如出一轍。

