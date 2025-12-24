60歲前亞姐施熙瑜秒變30歲少女？自爆被質疑長者身份 網民拆解「不老傳說」之謎：成件事好癲

曾經為丹麥王妃設計婚紗而聲名大噪的時裝設計師施熙瑜（Lucy）是香港時裝界的名人，在千禧年曾是Ball場常客，一度活躍於報紙名人版，在2011年以47歲之齡首次參加亞姐，雖然最終落選，但已成功引起話題。到了2015年，施熙瑜又再捲土重來，以51歲之齡再次參加亞姐，又一次成為該屆最年長的參賽者。

沉寂一時的施熙瑜近日又被關注

沉寂一時的施熙瑜近日又被網民關注，事緣她在Threads發文，聲稱自己去連鎖快餐店用餐時，因出示長者卡而被查身份證：「收銀員望住我：『呢張卡係你㗎？』問足三次！最後我要出動有我相的樂悠卡先信我係長者。」施熙瑜又稱這情況非首次，嬲爆建議這連鎖快餐店出張有相長者優惠卡，不用每次都要被驗身份證！不過施熙瑜在帖文中貼出的相，確實與實際年齡截然不同。

施熙瑜去年2月正式「登六」

施熙瑜去年2月正式「登六」，但她的外貌確實不似60歲，但日前在Threads發文稱不滿因出示長者卡而被查身份證，相中的施熙瑜看起來有30多歲，與昔日的體態更加截然不同。有網民發現她的社交媒體，嵼近年上載的相片均使用AI製作圖片，連今次投訴大快活的相片，亦都疑似AI製圖，相中的施熙瑜皮膚接近零瑕，看起來平滑、明亮，五官輪廓深邃，質疑她透過AI技術來掩飾真實年齡和外貌，保持「不認老」心態。

施熙瑜直認「圖p過」

不少網民紛紛貼施熙瑜的「原裝相」並說：「唔係你keep得好，係你P圖叻啫！」、「Auntie呀！你周圍嘅空間開始碎片化，希望你嘅P圖唔會引起我哋嘅個宇宙崩塌。」、「你有宇宙物理級的幽默感。」、「接受吓老，唔好再P啦！」、「真係p得好過份，60幾歲變40幾歲，真騙子！」、「有冇人明白成件事其實好癲，佢張張相都P到咁，其實已經係病態，望住幻想中嘅自己，再望住現實嘅鏡，好悲哀。」有說：「如果是我，我也不相信你是長者 還想你是那你父母的 你看上去像20多，不會多過30 找誰都不相信。」施熙瑜竟然留言：「圖p過。」

