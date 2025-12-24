Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新城勁爆2025｜男女歌手終極10強出爐 張敬軒力戰新生代 樂迷投票佔40%成關鍵因素

影視圈
更新時間：18:45 2025-12-24 HKT
發佈時間：18:45 2025-12-24 HKT

《新城勁爆頒獎禮2025》將於12月27日下午3時假灣仔會展舉行，今年8大獎項的公開投票經已截止，其中備受關注的「勁爆男、女歌手」獎項，經網民及音統會投票，終極10強名單今日揭曉。

12月27日得獎名單揭盅

勁爆男歌手終極10強（排名以英文字母及姓氏筆劃序）名單包括Gareth.T（湯令山）、MC（張天賦）、林家謙、姜濤@Mirror、陳健安、張敬軒、張馳豪、陳卓賢@Mirror、陳柏宇及馮允謙。「軒公」張敬軒與眾後輩如MC張天賦、姜濤、陳卓賢、林家謙及馮允謙等「正面交鋒」，單看牌面已感受到競爭是何等激烈。

至於勁爆女歌手終極10強則包括Gin 李幸倪、Kiri T、方皓玟、泳兒、姚焯菲、容祖兒、陳凱詠、陳蕾、謝安琪及鍾柔美。女歌手10強集合各類型歌手，實力派、唱作、跳唱皆齊集，競爭同樣緊張刺激。

此外，本屆《勁爆頒獎禮》設有8個公開投票獎項，包括「勁爆男歌手」、「勁爆女歌手」、「勁爆樂隊」、「勁爆組合」、「勁爆男新人」、「勁爆女新人」、「勁爆新樂隊/組合」及「勁爆歌曲」。今年入圍名單龐大，「勁爆歌曲」多達228首作品，「勁爆男歌手」與「勁爆女歌手」分別有79位及66位候選人，樂隊及組合亦有42個單位參戰。而今年更順應民意，破天荒增設100%由全民投票的「網上最受歡迎男/女歌手」，令投票戰場更添緊張。今年頒獎禮評分比例方面維持不變：公眾投票佔40%、音統會主持人及資深音樂人合共佔20%、主要成員佔30%、管理層佔10%。換言之，樂迷的投票仍是最重要的決定性因素。

