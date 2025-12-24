全民造星VI｜古天樂與梁詠琪及「少時」孝淵任決賽評判 姜濤COLLAR表演為師弟打氣

ViuTV選秀節目《全民造星VI》進入白熱化階段，經過多輪比賽，10強參賽者經已誕生。而《全民造星VI 總決賽》將於2026年1月4日晚上7時30分於澳門的新濠影滙綜藝館舉行。

1月4日新星誕生

今屆晉身總決賽的11強參賽者包括：5號郭民鋒（Kirs）、6號張肇維（Gordon）、12號陳曉希（小雞）、19號黃日禧（Dave）、34號丘藍、41號范卓賢（Jacky Fan）、43號陳瑨羲（Ian Hannz）、52號李學偉（DaiMa）、73號陳頴業（Yip）、92關曉隆（Bosco Kwan），以及一位從節目復活投票機制中，由全民投票選出的最高得票遺珠，將以第11強身分復活兼晉身總決賽。

晉身總決賽的11強參賽者們將各自準備獨特的個人表演，大騷音樂才華及舞技，屆時更與歷屆造星師兄姐有精采合作舞台，其中師兄姐包括：梁業（肥仔@ERROR）、吳啟洋（Phoebus@P1X3L）；李芯駖（Sumling@COLLAR）、沈貞巧（Gao@COLLAR）、陳泳伽（Winka@COLLAR）；何洛瑤（Sica）、楊安妮（Win Win）、香胤宅（Lyman）；王希晉（希晉@ROVER）、陳鎮亨（亨仔@ROVER）與田曜誠（Tsoul）。除此之外，姜濤@MIRROR、COLLAR、李幸倪（Gin Lee）、梁祖堯將擔任表演嘉賓，為造星師弟打氣。此外，總決賽評判陣容更是星光熠熠，屆時即場為參賽者點評的星級評判包括古天樂、導演劉偉強、韓團少女時代成員孝淵、梁詠琪及ViuTV總經理鍾廣德。