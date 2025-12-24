炎明熹今晚亞博開騷 呼籲粉絲不要送禮物︰好好享受點滴

歌手炎明熹（Gigi）停工多時，直到今年9月承認經已約滿TVB離巢，並宣布自組公司接Job，繼復出頭炮演出音樂劇《一束光–高錕的記憶》後，今晚（24日）將在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》音樂會，跟粉絲歡度平安夜，她在社交網呼籲粉絲不要破費送禮物。

復工後第一個音樂會

炎明熹昨日在社交網分享正在積極綵排的片段，叮囑粉絲不要破費送禮物，只需要好好享受音樂會就可以，她寫道：「大家的出現已經是我最好的聖誕禮物，所以愛我的每一位，不要買禮物和花給我了，大家好好享受當晚的點滴，好嗎？」其後，她又分享跟歌手葉巧琳合唱一小段歌曲的片段，表示：「感謝善解人意的MI，真係好難。」一眾Gi炎粉（粉絲暱稱）都表示非常期待偶像復出後第一個音樂會。

炎明熹在社交網分享跟歌手葉巧琳合唱一小段歌曲的片段。

炎明熹分享正在積極綵排的片段。

炎明熹在亞博舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》音樂會。

炎明熹跟粉絲歡度平安夜。