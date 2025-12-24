Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍允龍拍戲被拖行傷腳見骨兩施手術 無緣拍續集《九龍城寨·終章》

影視圈
更新時間：12:15 2025-12-24 HKT
發佈時間：12:15 2025-12-24 HKT

電影《運鈔大劫案》於聖誕前夕舉行好友特別場，主角之一伍允龍昨晚（23日）到奧海城戲院出席宣傳活動，他表示邀請了一些朋友來欣賞，女朋友Renee（李蔓瑩）則沒有到場，不過，吸引了一班粉絲向他索取簽名。

畀自己嘅動作場面嚇親

伍允龍透露，拍攝《運鈔大劫案》是從影以來受傷最嚴重其中一次，他憶述拍攝一幕在移動中的汽車踢開車門，再爬上上面的另一輛車時，卻被地下手槍的槍帶纏腳，他被拖行時，即使穿上厚厚的靴，腳也磨傷見骨；他入醫院兩星期，施了兩次手術，先清除爛肉，再從大腿切肉去填補。伍允龍稱，監製和導演在他入院期間常來探望，他出院後就補拍文戲，在完全康復後才補拍打戲，他說：「每套戲我也會盡力做好，當我第一次看這套電影完整版時，以第三者身份看動作場面，也有點驚。」

問到拍攝電影續集《九龍城寨·終章》前，演員有兩個月時間排練，伍允龍則表示：「在《九龍城寨之圍城》中我的角色（王九）經已死了，第二集留給其他演員打吧！」此外，這個聖誕節伍允龍可以放假地度過，他表示沒有出埠打算，只想靜靜地休息。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
7小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
17小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
20小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
18小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
21小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-23 09:45 HKT
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
2025-12-23 11:20 HKT