伍允龍拍戲被拖行傷腳見骨兩施手術 無緣拍續集《九龍城寨·終章》

電影《運鈔大劫案》於聖誕前夕舉行好友特別場，主角之一伍允龍昨晚（23日）到奧海城戲院出席宣傳活動，他表示邀請了一些朋友來欣賞，女朋友Renee（李蔓瑩）則沒有到場，不過，吸引了一班粉絲向他索取簽名。

畀自己嘅動作場面嚇親

伍允龍透露，拍攝《運鈔大劫案》是從影以來受傷最嚴重其中一次，他憶述拍攝一幕在移動中的汽車踢開車門，再爬上上面的另一輛車時，卻被地下手槍的槍帶纏腳，他被拖行時，即使穿上厚厚的靴，腳也磨傷見骨；他入醫院兩星期，施了兩次手術，先清除爛肉，再從大腿切肉去填補。伍允龍稱，監製和導演在他入院期間常來探望，他出院後就補拍文戲，在完全康復後才補拍打戲，他說：「每套戲我也會盡力做好，當我第一次看這套電影完整版時，以第三者身份看動作場面，也有點驚。」

問到拍攝電影續集《九龍城寨·終章》前，演員有兩個月時間排練，伍允龍則表示：「在《九龍城寨之圍城》中我的角色（王九）經已死了，第二集留給其他演員打吧！」此外，這個聖誕節伍允龍可以放假地度過，他表示沒有出埠打算，只想靜靜地休息。