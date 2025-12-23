Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

男神吳彥祖北京街頭戴口罩低調「遊蕩」 拿手機望實人群 周圍搵「獵物」真面目曝光

影視圈
更新時間：23:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：23:00 2025-12-23 HKT

51歲的型男吳彥祖（Daniel）與混血名模Lisa S.結婚15年，育有一女兒吳斐然（Raven），一家三口於美國定居。而最近就有網民不約而同在北京街頭遇見吳彥祖，見他不停遊走找「獵物」。　

吳彥祖當街頭攝影師

原來吳彥祖是要當街頭攝影師，近日網上流出多條他為途人進行街頭拍攝的視頻和相片，片中的吳彥祖戴着口罩，穿黑色羽絨外套、灰色長褲，打扮十分撲素，見他拿着一部智能手機四出尋找目標，當有途人願意當其模特兒時，他全神貫注地構思畫面，又跟「模特兒」互相溝通，甚至單膝蹲下來調教拍攝角度，務求以最佳角度來，態度認真又專業。其後當他除去口罩露出「真面目」，不少人都感到十分驚喜！

相關閱讀：吳彥祖自稱「老司機」教Lisa S.揸跑車 一句話曝光夫妻真實婚姻實況

吳彥祖落的士高跳舞被嚴懲

吳彥祖早前亦IG分享了一張北京街道的照片，並以英文發文表示與北京的緣份：「1994年，我在北京和北京武術隊一起過暑假。1978年，我曾經和父母在一起過兩次，1986年，我曾經和父母在一起，但這是我第一次自己來。是一個截然不同的中國，當然是一個截然不同的北京。」還憶起學生時期的生活趣事：「記得與同住石沙海體育學院隊友，一起搭111巴士到王府井買無處不在的藍色運動服，當時唯一的「的士高」是Hard Rock Cafe，我們週末去那裡跳舞，被教練發現後，接下來的受到非常嚴重的懲罰。那個老中國早已消失，但我很高興仍留在我的記憶中。」

相關閱讀：吳彥祖老婆變化驚人忽然女生男相 一特徵激似老公惹熱議 近年傳過無性婚姻

 

