吳彥祖自稱「老司機」教Lisa S.揸跑車 一句話曝光夫妻真實婚姻實況

影視圈
更新時間：18:00 2025-12-08 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-08 HKT

51歲的吳彥祖（Daniel）與混血名模Lisa S.結婚15年，二人育有一女吳斐然（Raven），一家三口定居美國。吳彥祖近年愛上拍片放到社交平台，近日IG上的一條夫婦影片，曝光二人相處時的態度，引起網民討論。

Lisa S.笑意盈盈

吳彥祖日前在社交平台分享的影片，見到他做起導師，指導太太Lisa S.駕駛跑車。吳彥祖與老婆Lisa S.身在美國洛杉磯，當日由吳彥祖教Lisa S.。Lisa S.在出發前已戴頭盔，笑得非常燦爛，吳彥祖好加下透過太太的感受，又從旁作出鼓勵。

相關閱讀：吳彥祖老婆變化驚人忽然女生男相 一特徵激似老公惹熱議 近年傳過無性婚姻

Lisa S.獲老公支持，笑住回應吳彥祖著：「你會站在我身邊發號施令，就像我們的婚姻一樣。」而吳彥祖則笑言：「這是我唯一能對你吼的時候。」之後相視而笑。吳彥祖在片中全程以英語細心指導Lisa S.，其間有講有笑，可見相處甜蜜。

吳彥祖做私人教練

吳彥祖留言：「和老婆一起開車，給Lisa Wu當教練，她表現得很好 #老司機」，不少網民羨慕Lisa S.有私人教練，搞笑問吳彥祖會否開班：「你太有耐心了，是個好男人」、「教得真好，這態度完全就是付費般的服務」、「吳教練，你的駕訓班還招生嗎？我想報名哦」等。

吳彥祖甚少戴婚戒

吳彥祖與Lisa S.於2010年結婚，2013年誕下女兒，之後未見二人再追仔，組成三口之家非常溫馨。吳彥祖早年受訪時，忽然語出驚人爆料，疑暗示過無性婚姻：「老實說，結婚快十年了，我的生殖器可能是全身最乾淨的地方。」加上吳彥祖甚少戴婚戒，近年與Lisa S.又減少曝光合照，一度傳出婚變疑雲。

相關閱讀：香港男神混血索妻近照罕流出 過無性婚姻一度傳婚變 父為賭城大亨曾戀奧斯卡影帝

