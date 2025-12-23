萬千星輝頒獎典禮2025丨鄧智堅盼憑「飛爺」奪男配 何廣沛志在參與為大家打氣 丁子朗認曾被經理人問感情事

入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男配角」十強的何廣沛、鄧智堅、丁子朗及徐榮今日（23日）於電視城會見傳媒，憑《新聞女王2》獲提名的何廣沛指只要《新聞女王2》、《金式森林》成員得獎就會開心，頒獎禮當晚旨在幫大家打氣，徐榮就坦言有心願，希望在得到30年金牌的同時，有一個獎放在旁邊，當成是一種留念。

鄧智堅再成為大熱人選之一

曾得過「男配」的鄧智堅（飛爺）今次再成為大熱人選之一，他坦言破紀錄也好，也是一個話題：「落得場跑都希望有獎，上一季飛爺係五強，但冇攞到，戲入面都有頒獎禮，飛爺都有提名，但劇情冇交代有冇攞，所以無論戲內戲外，飛爺都係想攞一次！」他指若飛躍得獎是代表整個團隊的創作，問到是否有壓力？他坦言沒有，因能進十強已經不簡單，若然入五強就已平了第一季紀錄，奪獎就破紀錄。至於憑《俠醫》奸角入圍的丁子朗笑言本來有信心，但聽完三位前輩的說話後，雖然對自己仍有信心，但認為三人亦很值得得獎，能夠站在三位旁邊一起受訪已算是有交代，他亦指觀眾記得他劇中的壞人角色已是一種成就，若得獎當然是錦上添花，也希望下年有更多人可以找他做衰人，而身為過來人的徐榮亦坦言做反派有更多發揮機會。丁子朗曾表示會騷肌拉票，他笑言下星期會貼除衫相拉票。

丁子朗未聽過「禁愛令」

對於《東周刊》爆TVB正嚴厲執行「禁愛令」，禁止力捧中的花旦與小生將感情事浮面，丁子朗表示沒有聽過，但經理人同事有時也會問自己的感情生活史：「但問完之後都係話小心啲睇住啦。」雖然他不知「禁愛令」是否倒退的現象，但認為有機會是想令藝人更專注自己的事業。他又認為現在的觀眾很開明，就像何廣沛結婚一樣，大家也會戥他開心。