何沛珈阮浩棕被《東周刊》爆已結束兩年情 二人同以8字回覆現時感情狀況

參選港姐入行成為「TVB上位小花」的何沛珈，憑主持《東張西望》晉升為「東張女神」，令觀眾所熟悉。不過她與「星三代」阮浩棕的戀情亦備受關注，兩人一直未有承認戀情，但坦言「正在了解中」。不過近日被《東周刊》獨家爆出兩人已正式結束兩年情；而導火線因聚少離多之外，TVB執行「禁愛令」，禁止力捧中的花旦與小生將感情事浮面。何沛珈與阮浩棕對於結束兩年情，兩人先後以短訊回覆《星島頭條》，均統一表示：「我哋依然係好朋友。」