Brooklyn封鎖碧咸夫婦社交網 與家人關係進一步惡化 估聖誕不會返英與老婆留美慶祝

英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的26歲大仔Brooklyn，自去年12月起已沒有參與家庭聚會，傳與家人不和，據指主要原因是Brooklyn老婆妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）結婚時未有穿着由「奶奶」Victoria設計的婚紗，而且婚禮上，碧咸夫婦更不獲安排坐主家席，令雙方的關係變僵。7月時，Brooklyn及妮歌娜被兩弟Romeo及Cruz取消追蹤社交帳號。

碧咸細仔代澄清

今日有報道指碧咸夫婦在社交網取消追蹤Brooklyn，細仔Cruz忍不不住轉發新聞，並澄清：「不是真的，我的媽媽和爸爸永遠不會取消關注他們的兒子⋯⋯讓我們把事實搞清楚。他們醒來時發現被封鎖了⋯⋯我也一樣。」今次是首次有家人公開談論不和。據指每年聖誕碧咸夫婦會在豪宅放有繡上子女名字的聖誕襪，今年都一樣有預Brooklyn，但估計Brooklyn與老婆都只會留在美國慶祝，不會返英國與家人團聚。